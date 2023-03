Finto marcatore, vero passante: Leandro Trossard è in modalità gol all’Arsenal

Mikel Arteta ha sicuramente pensato che usare Leandro Trossard come falso numero 9 gli avrebbe permesso di segnare di più. Il boss dell’Arsenal ha sbagliato su questo punto. D’altronde non si pentirà sicuramente di questa scelta tattica, supposta in quattro incontri: li ha vinti tutti e con un decisivo passaggio di Trossard in tre di essi.

Già al fianco del Leicester City, e poi contro l’Everton, l’ex giocatore del Brighton stavolta ha fatto una vera e propria rimonta classe magistrale Al Fulham, quando si è infortunato lo scorso fine settimana contro il Bournemouth. Pallone regalato perfettamente a Gabriel su calcio d’angolo (21:0-1), bellissimo cross di testa di testa di Martinelli (26:0-2), poi cross di Odegaard (45+2:0-3) che ha permesso a Trossard di diventare il primo giocatore del La storia del campionato inglese prevede tre assist nel primo periodo dell’andata.

Dopo l’infortunio, Leandro Trossard distribuisce tre assist per l’Arsenal (VIDEO)

“È stato davvero eccezionale. Si è infortunato lo scorso fine settimana ed è tornato tre giorni dopo, il che avrebbe richiesto una settimana. Era davvero determinato a tornare. Fa una grande differenza nella squadra. Avevamo bisogno di lui oggi e il suo contributo è stato Sorprendente”Mikel Arteta si rallegrò. “Leandro ha portato cose incredibili alla squadra”.Martin Odegaard ha aggiunto al microfono Sky Sport. “Mi piace giocare con lui. È bravo a trovare il passaggio giusto. Siamo davvero felici di averlo in squadra”.

citazioni “Leandro ha portato cose incredibili alla squadra”.

Ha anche segnato una tripletta con il Brighton all’inizio della stagione contro il Liverpool, e l’ex Genquis è diventato anche il primo giocatore dopo Santi Cazorla nel 2012-2013 a segnare una tripletta di gol e assist nella stessa stagione di Premier League. . “Sono davvero felice di questo. Cerco sempre di dare il mio contributo. Oggi è successo a me. Sono davvero felice che abbiamo vinto”.la reazione di Trossard a Sky Sport.

Battendo il Fulham dopo averlo fatto al Crystal Palace, Chelsea, Tottenham e Brentford, l’Arsenal è diventata anche la prima squadra nella storia a vincere cinque derby consecutivi in ​​trasferta senza subire gol. Il tutto mantenendo un vantaggio di cinque punti sul Manchester City.

“Adesso ci restano undici finalisti, ma giocheremo partita per partita”.Calmo Leandro Trossard, la cui prestazione farà venire il mal di testa al suo tecnico. Mikel Arteta dovrà già decidere se schierarlo al centro o riportarlo sulla fascia (in competizione con Martinelli), visto il rientro dall’infortunio di Gabriel Jesus. Un caso di lusso che non farà che aumentare lo slancio dei Gunners verso il titolo.