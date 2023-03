Formula 1 – Aston Martin: tra progressi impressionanti e voglia di non prendere fuoco

Con la fine dei test di Formula 1 in Bahrain, tutti gli occhi saranno puntati sulla prima gara della stagione che si svolgerà anche questo fine settimana sul lato della piccola nazione insulare nel Golfo Persico. Anche se Ferrari, Red Bull e altre Mercedes sono le principali attrazioni in questi primi giri, un’altra squadra ha attirato molta attenzione: Aston Martin.

Dopo i test invernali ricchi di dati e informazioni, molti la pensano così La stalla verde È una delle squadre che seguiranno quest’anno. Non possiamo che essere d’accordo con loro quando vediamo i progressi della squadra dalla fine della stagione 2022 e il ritmo che i due singoli giocatori hanno mostrato sul ring. Cosa persino spaventare Kevin Magnussen (Haas). “L’Aston Martin è stata assolutamente fantastica in questi tre giorni di test, penso che possa aver fatto un grande passo avanti“, È spiegare.

‘Grande passo’ è infatti la frase che ricorre più spesso quando si descrive il progresso dell’Aston Martin. Dietro la Williams che ha ancora un grosso buco da colmare in fondo al gruppo ci sono già quelli verdi che hanno fatto i maggiori progressi in termini di risparmio di tempo rispetto alle prove del 2022.

Insieme al team principale della Red Bull Christian HornerNon siamo sorpresi da questo miglioramento. “Penso che abbiano fatto un grande passo. Il loro concetto sembra averli portati sulla strada giusta e non sembrano andare molto lontano. Fernando Alonso In particolare sembra molto competitivo“.