Foto virale di LeBron James in panchina durante la distruzione dei Lakers!

Senza LeBron James dopo essersi infortunato contro i Mavericks all’inizio della settimana, i Lakers hanno iniziato con una sconfitta contro i Grizzlies. Pessimo risultato per gli uomini di Darvin Hamm, anche se il Re ha fatto molto rumore in panchina. Possiamo dire che è preoccupante per il futuro.

Mentre i Lakers dovranno fare a meno dei servizi LeBron James Nelle settimane successive, la franchigia è iniziata nel peggiore dei modi un martedì sera, con una sconfitta contro i Grizzlies (109-121). Anthony Davis aveva 28 punti, 19 rimbalzi e 5 stoppate, ma l’1/8 di tiro di Troy Brown Jr. non ha aiutato. Jared Vanderbilt (1/6) non ha avuto l’impatto previsto dalla sua parte.

LeBron James offre supporto ai Lakers

Pessima prestazione degli uomini di Darvin Hamm, che dovranno contrattaccare nel prossimo incontro, contro i Thunder. Sarà importante vincere queste partite “facili” sulla carta, altrimenti l’organizzazione potrà dire addio ai playoff. Questo è ancora più vero dal momento che LeBron è stato avvistato con uno stivale sulla panchina della sua squadra.

LeBron indossa le scarpe durante la partita dei Lakers Grizzlies 🙏 pic.twitter.com/rKLYTSKNqL – Rapporto Bleacher (@BleacherReport) 1 marzo 2023

Quando vediamo questa immagine, capiamo che il prescelto sarà assente per alcune settimane. Un punto medico verrà fatto entro 14 giorni secondo gli addetti ai lavori, ma nessuno si aspetta che torni così in fretta. Un vero colpo per questo roster che deve puntare più che mai sul talentoAntonio Davis.

Si noti che anche l’uso di questa scarpa protettiva non è sorprendente. Vista la situazione, James deve fare di tutto per limitare l’uso del piede.

LeBron è entrato nella CAM come previsto. La fase attuale ruota attorno alla protezione del piede per ridurre il disagio e accelerare il recupero. https://t.co/ncPdpXkoH1 medico. Rajpal Brar, DPT (3cbPerformance) 1 marzo 2023

LeBron James non tornerà per alcune settimane, il che è una pessima notizia per i Lakers. Ora è iniziata una corsa contro il tempo, sperando che Angeleno riesca a sopravvivere in assenza del re. È iniziato piuttosto male.