Ashraf Hakimi e il dono di tuo padre sull’orlo della separazione?

Secondo le informazioni riportate da El Cierre Digital, il procedimento di licenziamento sarebbe dovuto iniziare diverse settimane fa. Questa interruzione è legata a una differenza di mentalità e alla grande differenza di età tra loro, dato che Heba Abouk ha 36 anni e Ashraf Hakimi solo 24 anni.

Questa notizia è riapparsa nei giorni scorsi, dopo che il giocatore del Paris Saint-Germain è stato accusato di stupro da un giovane parigino. L’artista non ha pubblicato sui social un messaggio di sostegno al marito e non lo ha accompagnato alla cerimonia FIFA, durante la quale il giocatore è stato scelto come miglior terzino destro della scorsa stagione.

Un caso di stupro lascia uno stigma

Secondo Le Parisien, una donna di 23 anni si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) per sostenere che il calciatore l’aveva aggredita sessualmente. Pur non volendo sporgere denuncia, la polizia giudiziaria ha allertato la Procura della Repubblica vista la “gravità” e la “reputazione” del presunto autore dello stupro.

Secondo l’account della vittima, il calciatore ha contattato la giovane tramite Instagram il 16 febbraio. Dopo averla invitata a casa sua e mandato un Uber a prenderla, la giovane si sarebbe recata a casa di Ashraf Hakimi, dove sarebbero avvenute le violenze sessuali. Nonostante le richieste della vittima, il giocatore avrebbe iniziato a spogliarsi. La presunta vittima sarebbe poi riuscita a liberarsi prendendo a calci il suo aggressore e scappando di casa.

Inoltre, a confermare queste voci, il giocatore marocchino era solo in casa lo scorso fine settimana, perché sua moglie Heba Abouk e i loro due figli erano in viaggio a Dubai, come indicato dai suoi social.