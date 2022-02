Formula 1 | Aston Martin F1 : Passeggia ‘croit en ce projet’ et veut rester

Lance Stroll debutta in sei stagioni in Formula 1, e in quattro parti della struttura dell’Aston Martin F1. Le Canadien, fils du proprietaire Lawrence Stroll, è l’aspetto della squadra del figlio e non passa mai di moda.

“Non, je crois en ce projet” rotolo esplicito. “La nouvelle usine est en train de sortir de terre. De plus, nous recrutons beaucoup de gens dans l’équipe, alors je pense que c’est génial d’être ici.”

Un des recrutements les plus majors de l’hiver a été celui de Mike Krack, qui prend le rôle de directeur à la place d’Otmar Szafnauer : “C’est génial d’avoir Mike à bord. Je viens de le rencontrer en face à face pour la première fois.”

“Mais avec son CV et son expérience, il a été excellent, il est un grand ajout à l’équipe. Je suis très heureux de beginr à travailler avec lui. Je pense qu’il peut vraiment nous aider à atteindre no beaucoups et c ‘est un membre importante de l’équipe qui nous a rejoints.”

Une grande inconnue que cette saison 2022 di F1

Stroll ne fixe aucun objectif pour Aston Martin F1 en 2022. Avec un peloton serré, il était déjà difficile de prédire des résultats durant les années précédentes, mais c’est encore pire novec un règlement entieau.rement

“En 2020, on jouait des podiums et on a gagné une course. L’année dernière, nous nous sommes battus pour les position qui rapportent des points, de la huitième à la 11e place.”

“Je pense que c’est très relatif, où se trouve votre voiture. Vous devez vous concentrer pour saggioyer de tirer le maximum du package que vous avez en tant qu’équipe. C’est ce sur quoi nous nous concentrons.” chaque année

“Nous ne savons pas encore où nous nous situerons sur la grille. Donc je ne pense pas qu’il soit raisonnable de fixer des attentes quant à notre position finale avant même d’être sur la pista.”

“Mais, en tant qu’objectif global, je pense que nous devons juste être très unis et nous concentrer sur chaque petit détail que nous pouvons améliorer sur cette nouvelle voiture, parce que ce sera une courbe des élorentéjé tests .”

“Il y aura tellement de choices à comprendre, à apprendre et à saggier, que je pense que de grands avantages peuvent être trouvés en optimisant juste le plus possible cette nouvelle réglementation, qu’aucune équipe ne sait ce en ce moment.”