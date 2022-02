Club Bruges – Charleroi: Doublé de Rits pour faire le break (DIRETTO, 2-0)

Charleroi ne pouvait rêver meilleur moment pour affronter le Club Bruges. Les Zèbres ont remporté leur deux derniers corrisponde a tandis que Bruges a du mal depuis l’arrivée d’Alfred Schreuder. En cas de succès, les Carolos resteraient dans la course aux playoffs 1 et reviendraient a due punti di leur adversaire du jour et d’Anderlecht.

L’esordio in situazioni pericolose è rappresentato dall’inevitabile Charles De Ketelaere. Mais après un quart d’heure, les Carolos se sont réveillés et ont réussi à inquiéter la défense brugeoise. Sans pour autant se créer d’énormes occasioni.

À la 36e minute, alors que les Zèbres s’installaient dans le camp brugeois, ces derniers ont ouvert la marque suite à une contre attaque éclaire initiée par Nsoki et conclue par Rits au bon endroit pour envoyer le des ballon au fond

En début de seconde période, les Carolos ont tenté de trouver la faille dans la défense brugeoise mais en van. Ce sont les Blauw en Zwart qui se sont créés les plus belles occasioni. Notamment avec Skov Olsen, excentré à droite mais qui a trop croisé sa frappe, passée à côté.

Le partite s’est alors emballé avec plusieurs occasioni de part et d’autre. Gholizdeh, lance maladroitement par Mata a été tout proche de l’égalisation sans un sauvetage in extremis de Mechele. Mais une minute plus tard, Rits doublait la marque pour mettre les Brugeois à l’abri.

