Foretales, un jeu de cartes scénarisé pour sauver le monde… ou provoquer sa chute

Lo studio indipendente Alkemi en partenariat avec Dear Villagers annonce son prochain jeu de cartes scénarisé Anticipazioni. Prévu cet été sur PC et Switch, Foretales est un nuovo genere di gioco di carte sulla narrazione e l’esperimento se mêlent à des mécaniques decksploration. Foretales racconta l’histoire d’un monde qui s’effondre, condamné par une sombre profhétie.

Dans le rôle de Volepain, voleur aviaire à son temps perdu, vous devrez constituer votre équipe en choisissant parmi une sélection de personnages anthropomorphes allant du tigre archer Léo au gorille Karst, en passant par ten l’abéro Iséau.

Utilizzare le competenze uniche di persone che si occupano di carte di consumo per essere sfilacciate in uno chemin à travers une grande varietà di scenari e situazioni. Scegli un confine per uno scenario en utilisant la furtivité, en créant une ruse, en faisant un échange ou en vous engagement dans de bonnes vieilles bagarres. Reprenez l’histoire plusieurs fois pour débloquer toutes les branchs narratives, trouvez plusieurs solutions à un même problème pour découvrir un moyen de réaliser ce qui vous semblait impossible au départ.

Sauver le monde… ou au contraire provoquer sa chute. Quel chemin suivrez-vous ?