Apple è apprêterait à vendre l’iPhone… par abonnement

Selon BloombergApple s’apprêterait à introduire una formula di “location” di iPhone.

Une page pourrait bientôt se tourner dans l’histoire d’Apple. Il gigante americano preparato, selon le très sérieux Bloomberg, offre un’offerta d’abonnement qui permettrait à ses clienti d’être toujours équipés des derniers produits Apple moyennant un paiement récurrent. Il client ne serait ainsi plus “proprietaire” du smartphone qu’il utilizza mais simple locataire. Principal atout pour lui : il ne devrait plus remplacer systématiquement son ancien modèle d’iPhone. Un appareil tout neuf lui serait livré dès son lancement. L’offre d’abonnement aurait toutefois des désavantages. En cas de dommages, l’utilisateur pourrait devoir rembourser Apple. Il ne sera égallement plus ready de vendre son appareil lorsqu’il ne l’utilisera plus, puisqu’il devra le renvoyer au remplacement par le nouveau modèle.

Selon Bloomberg, l’offre d’abonnement pourrait être lancée dès cette année. Apple chechercherait avant tout à fidéliser in clientèle avec cette formule de paiement récurrente.

L’impresa californienne a déjà pleinement épousé les formule par abonnement avec ses offertes Apple Music, Apple TV+ e Apple Card. L’entreprise a lance ces derniers mois plusieurs nouvelles offres dont un service d’entrainement sportif ou encore une formule Apple One comprenant des abonnements à plusieurs services.

En terme de gestion de stock et de la produzione, l’introduzione di una formula par abonnement offrirait de très nets avantages à Apple face à ses concurrents. En connaissant en partie la demande de ses clients, Apple serait davantage capace d’aiguiller la produzione, pour éviter les excédents notamment.