“Il miglior portiere del mondo”: è l’ossessione di Courtois a Madrid!

Per disoccupazione tecnica o circa per 85 minuti. E poi… il miracolo! Ecco un riassunto della serata di Thibaut Courtois questa domenica. Fermando un calcio di rigore quando il punteggio era 2-0, Octopus è riuscito a tirare fuori la sua squadra da una complicata fine della partita. Ancora una volta, si potrebbe essere tentati di scrivere.

Inevitabilmente, in Spagna, il portiere viene elogiato. “Tibaut Courtois e Luka Modric sono semplicemente i migliori al mondo nella loro posizione”, ha apprezzato Florentino Perez ai microfoni di Movistar dopo l’incontro. Carlo Ancelotti ha voluto ringraziare anche il portiere: “Risparmiaci dieci minuti di follia.”

Anche il leggendario portiere della Casa Blanca Iker Casillas ha parlato della prestazione del suo vero erede: “Il miglior portiere del mondo. Non c’è nessun altro”.Ha detto su Twitter.

Anche il portiere dei Red Devils ha preferito una vittoria modesta. “Ho pensato di lasciare andare il piede e ho avuto la reazione giusta con la gamba per spingerlo via. Se avessero messo il rigore sarebbero stati sette o otto minuti di alta tensione. Eravamo in dieci e loro avrebbero spinto a prendi i tempi supplementari, ma alla fine è andata bene”., È per spiegare.

“I migliori… senza premi individuali ma con titoli”

Ottavo nella Yacht Cup, il Moro lo ha annunciato poche settimane fa I premi di gruppo sono più importanti dei premi individuali. È difficile discuterne allora.

E la stampa, lunedì mattina, ha necessariamente elogiato il colosso belga. “Ha mostrato sicurezza e fiducia in tutto ciò che ha fatto contro il Bilbao. Ha dimostrato ancora una volta la sua credibilità con un calcio di rigore che ha parato”.scrive Marca. I nostri colleghi hanno spiegato in un articolo intitolato “I migliori… senza premi individuali ma con titoli”. “La verità è che continua a dimostrare, in ogni partita, di meritarsi questi titoli. Con il titolo vinto a Riyadh, ora ha ottenuto 13 titoli, che è il suo quarto con il Real Madrid”.

Ovviamente AS non si è fatto mancare la prestazione del Red Devil. “Il Giant Courtois è più grande che mai, quindi il Madrid non soffre”, indirizzo dei nostri colleghi. Dopo la partita, l’editorialista della star dell’ASTV Tomas Ronsero ha ritenuto che il Real lo stesse provando “Uno dei migliori portieri e migliori allenatori del mondo”.