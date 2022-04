In caso di fallimento personale, l’ex tennista Boris Becker rischia sette anni di carcere: decisione venerdì

Boris Becker, 54 anni, ha dichiarato bancarotta nel 2017 e rischia fino a sette anni di carcere per ciascuno dei crimini che la giuria popolare della Southwark Crown Court di Londra ha commesso contro di lui: un conteggio di rimozione di proprietà, due di mancata divulgazione di beni e copertura del debito. Il sei volte vincitore del Grande Slam, che vive nel Regno Unito dal 2012, è stato condannato l’8 aprile per aver nascosto o convertito illegalmente centinaia di migliaia di euro e sterline per evitare di saldare i suoi debiti dopo aver dichiarato bancarotta.

È accusato in particolare di aver trasferito centinaia di migliaia di sterline dal conto di un professionista ad altri conti, in particolare quelli delle sue ex mogli, di non aver dichiarato proprietà in Germania e di nascondere un prestito. azienda.

Il pubblico ministero Rebecca Chalkley lo ha accusato di utilizzare un conto aziendale come “salvadanaio” per coprire le spese quotidiane o le tasse scolastiche dei suoi figli. Boris Becker, che sta impugnando tutte le accuse, è stato assolto da altre venti accuse, comprese quelle relative alla scomparsa dei suoi cognomi.

Aveva assicurato alla riunione di non sapere dove si trovassero.

Fallimento e imbarazzo

Tra i nove trofei che i creditori avrebbero voluto c’erano due delle sue tre Wimbledon Cup, la sua due volte Australian Open Cup e la sua medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi del 1992. Il mondo del tennis ha indicato durante il processo, svoltosi dal 21 marzo al L’8 aprile è ancora in suo possesso “tanti” trofei e ricordi raccolti in 15 anni sul ring, ma alcuni sono scomparsi. Aveva già venduto parte del suo premio all’asta per 700.000 sterline (840.000 euro) per saldare parte dei suoi debiti.

Al momento del suo fallimento, i debiti del giocatore erano stimati in 50 milioni di sterline (59 milioni di euro). L’annuncio del suo fallimento è arrivato pochi giorni prima di Wimbledon, in cui l’ex tennista ha lavorato per BBC, televisione australiana e giapponese. Durante l’udienza, ha detto quanto fosse “scioccato” dalla situazione. “La notizia si è diffusa in tutto il mondo, ho varcato i cancelli di Wimbledon e tutti lo sapevano. Ero imbarazzato perché ero al verde”, ha detto.

Deturpato il “marchio del panettiere”

Secondo l’ex numero uno del mondo, il suo fallimento e il trattamento riservato ai media hanno danneggiato il suo “marchio Baker”, tanto che ha lottato per ripagare i suoi debiti. Questo non è il primo caso dell’ex tennista in un turbolento ritiro dell’atleta, che ha vissuto a Monaco e in Svizzera prima di stabilirsi in Inghilterra.

Ha già avuto battute d’arresto legali per debiti non pagati con la giustizia spagnola, legati al lavoro nella sua villa a Maiorca, e con la giustizia svizzera, perché non ha pagato il prete che ha sposato nel 2009. Nel 2002 il tribunale tedesco lo ha condannato in prigione due volte. Anni di reclusione sospesi e multa di 500mila euro per circa 1,7 milioni di euro di arretrato fiscale.

Dopo essere stato incriminato dalla giustizia britannica, nel 2018 ha tentato un’ultima scommessa, sostenendo di essere stato nominato dal presidente centrafricano, “addetto” dell’Unione europea per gli affari culturali, sportivi e umanitari per quel Paese. Il suo avvocato ha sostenuto che il suo ruolo gli ha concesso l’immunità diplomatica impedendogli di essere citato in giudizio per altri debiti, prima di ritirare tale richiesta.