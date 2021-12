Docaposte cambia per passare “dall’e-health alla salute”

Carla Gomez è stata nominata Direttore Mercato Sanitario di Docaposte a luglio, subentrando a Régis Sénégou, in carica da gennaio 2019.

Dopo quindici anni in Philips Healthcare, dove ha gestito in modo specifico operazioni e servizi nell’Europa meridionale, e poi ha guidato il suo centro di competenza “globale”, Carla Gomez è stata Operations Director per l’editore Intersystems France dal 2017 allo scorso luglio.

All’età di 44 anni, questa laureata della Essek Business School di Parigi è entrata in Docaposte “con la missione e l’obiettivo di riformulare la strategia e sviluppare il business della salute” della filiale, ha spiegato a TICpharma.

“Docaposte ha quattro mercati principali tra cui la sanità, un mercato strategico sia per Docaposte che per il Gruppo La Poste, e ambizioso