‘Nessuno al Real Madrid crede in lui’: la stampa spagnola ha centrato nel segno Eden Hazard

Nella seconda parte della stagione, Carlo Ancelotti spera che i giocatori che sono stati poco utilizzati durante la prima parte della stagione possano (finalmente) dimostrare il loro valore. Per quanto riguarda lo sport, questi includono Vallejo, Odriozola, Mariano, Ceballos, Asensio, Camavinga o anche Eden Hazard.

La situazione di fine stagione di Hazard?

Si è recentemente ritirato con i Red DevilsIl Brenoa, con cui ha giocato gli ultimi minuti contro la Croazia, ora è concentrato al 100% sul Real Madrid. Ancora sotto contratto fino a giugno 2024, Hazard vuole ancora vincere con le Merengues.

E se Eden Hazard e Romelu Lukaku continuassero a giocare insieme? L’Inter è interessata ai servizi del belga

ma gli sportForse questo non accadrà mai:Nessuno al Real Madrid crede nel belga”.scrive il quotidiano spagnolo. Tanto più che, rispetto alla maggior parte dei nomi sopracitati, parte con l’handicap di partecipare ai Mondiali e di non avere, a maggior ragione, non essersi preparato a pieno con le Merengues. Ancelotti fa già molto affidamento su giocatori che non erano presenti ai Mondiali (Odriozola, Mariano, Ceballos, Vallejo, ecc.), soprattutto durante le prime partite ufficiali. “Con meno carico mentale e fisico (rispetto ai giocatori del Qatar, ndr), Ancelotti spera di poter essere il campione del Real Madrid nel recupero.scritto gli sport.

Per Eden Hazard invece sarà più complicato secondo Sport: “C’è un altro gruppo di giocatori, quelli che non sono esplosi e quelli che sono rimasti delusi. A capo di loro troviamo Eden Hazard, che quest’estate ha confermato che era giunto il momento di iniziare a fare la differenza. Ma era solo un’altra “bufala”.

Lo sport ci crede alla luce dei Mondiali”.Destra“, segnando un gol, Marco Asensio lo ha nettamente superato nella gerarchia. Tanto più che lo spagnolo è all’ultimo anno di contratto e farà di tutto per potersi mettere in mostra.

Secondo Marca, nell’edizione del giovedì, “Il Real Madrid apre le porte alla partenza di Hazard a gennaio. Anche se Brainois ha già escluso una partenza questo inverno.

Quindi il finale di stagione rischia di essere lunghissimo per l’ormai ex capitano dei Red Devils.

Quale futuro ora per Eden Hazard?