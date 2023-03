Come ridurre i consumi delle famiglie: “Enti pubblici e banche devono adeguare completamente i loro modelli”

Nico Demstr è stato molto chiaro quando si parla degli sforzi che devono ancora essere fatti per ridurre i consumi delle famiglie: le banche e le autorità pubbliche devono stare al gioco e incoraggiare le famiglie. “Il denaro rimane un fattore importante nell’attuazione del progetto. Le regioni stanno già concedendo molte sovvenzioni e continuano a svilupparsi, va bene. Ma dobbiamo ancora spingere in questa direzione. Inoltre, i mutui ipotecari devono rimanere interessanti.“

Ma come convincere le banche? “Stiamo negoziando con le banche per adattare il modello di credito. Oggi chi acquista una vecchia casa da sistemare viene penalizzato con tassi più alti, perché il mutuo ha un valore inferiore rispetto alla nuova casa. Ma dobbiamo consentire alle persone, soprattutto ai giovani, di prendere in prestito di più in caso di un’importante ristrutturazione. Così facendo, avremo ricostituito più rapidamente il parco immobiliare belga e anche il valore dell’ipoteca bancaria aumenterà rapidamente. Le banche belghe ne sono consapevoli ma al momento sono vietate dalle norme europee. Speriamo in un cambiamento quest’anno.“

Un altro modo per migliorare le prestazioni complessive dei beni è incoraggiare la demolizione e la ricostruzione. “Attualmente esiste un’aliquota IVA agevolata del 6% per questo tipo di progetto. Attualmente si parla di aumentare l’imposta sul valore aggiunto al 9%, e questo è un brutto segno.“