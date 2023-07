Finestra di trasferimento in diretta: due grandi stelle dovrebbero unirsi a Messi a Miami e l’Union Saint-Gilloise avrebbe potuto trovare il loro nuovo allenatore

Date della finestra di trasferimento in Europa Inghilterra: dal 14 giugno al 1 settembre

Francia: dal 10 giugno al 1 settembre Spagna: dal 1 luglio al 1 settembre Germania: dal 1 luglio al 1 settembre

Italia: dal 1 luglio al 31 agosto Belgio: 15 giugno – 6 settembre E immediatamente Mercato 7/2 12 ore L’Inter Miami è pazza Dopo Messi e Busquets, altre due star globali stanno per unirsi al franchise americano. Jordi Alba e Sergio Ramos sono stati citati con insistenza dalla parte del club di proprietà di David Beckham.

10h40 L’Inter ha un piano per Lukaku

Il club italiano riprenderà la trattativa con il Chelsea la prossima settimana per cercare di assicurarsi un nuovo prestito, con opzione di riscatto questa volta. Maggiori informazioni qui.

Trasferimenti dei Red Devils

L’Inter ha un nuovo piano per Romelu Lukaku. Leggi l’articolo completo.

Trasferimenti esterni

Inter Miami libera? Dopo aver reclutato Lionel Messi e Sergey Busquets, la franchigia americana può firmare Giordi Alba et al Sergio RamosSecondo il quotidiano spagnolo Sport.

Kyle Walker Resterà al Manchester City? Gli Skyblues vogliono assolutamente espandere il loro lato destro, ma il Bayern Monaco è a caccia. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’inglese.

La stessa domanda si pone per Bernardo Silva. I portoghesi sono molto popolari, soprattutto con FC Barcelona e Paris Saint-Germain. Ma questa domenica, il Daily Star ha riferito che il Manchester City aveva ricevuto un’offerta XXL dall’Arabia Saudita. Il futuro del trequartista è più incerto che mai.

Marcello Brozovic Dovrebbe essere formalizzato in vittoria presto. Il croato lascia l’Inter per raggiungere Cristiano Ronaldo. La visita medica è già stata completata.

Avremo il Barcellona Oriolo Romeo, centrocampista difensivo del Girona, è in vista per sostituire Sergio Busquets. La clausola penale bassa del giocatore (6 milioni di euro) lo rende ancora più interessante per i catalani, le cui finanze sono ancora traballanti.

Il Daily Mail ha annunciato che il Barcellona sta per superare il Real Madrid per il “Messi turco”. Arda Güler, attualmente al Fenerbahçe, è sui giornalini dei colossi spagnoli. Il 18enne ha una clausola rescissoria di 17 milioni di euro.

trasporto in belgio

L’Union Saint-Gilloise avrebbe potuto trovare il suo nuovo allenatore. Diverse fonti concordanoAlessandro Blissin Dovrebbe subentrare dopo la partenza di Karel Geraerts.