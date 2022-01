Fine dell’avventura a Dortmund per Axel Witsel? – Tutto il calcio

Mentre Axel Witsel sta attraversando una stagione più difficile del previsto dal suo ritorno dall’infortunio, il Borussia Dortmund ha deciso di non prolungare il suo contratto.

Axl donnola Immaginate il suo inizio del 2022 in modo diverso: il detentore indiscusso della stagione è iniziato dopo una corsa contro il tempo che gli ha permesso di gareggiare a Euro 2020. sul campanello, Il Red Devil si è dovuto accontentare di due piccole anticipazioni nelle ultime due partite del campionato tedesco. All’inizio di dicembre era già fuori dalla panchina per due partite di fila, e la stagione di Witsel è ancora meno brillante del previsto, con Marcus Röse che ha portato a termine un testa a testa che non corrisponde alle sue qualità.

Questa settimana, Witsel ha esordito in Bundesliga contro il Sankt Pauli… e il Borussia Dortmund è stato eliminato con un autogol del belga. Non l’ideale per ridare fiducia e secondo BILD quella fiducia è stata comunque infranta dal Borussia: il club ha già deciso di non prolungare il contratto di Axel Witsel, che scadrà il prossimo giugno. il nero e giallo Sarebbe abbastanza “comodo” per sbarazzarsi di uno degli stipendi più grandi del club (7 milioni all’anno), ha scritto il quotidiano tedesco.

Non partire questo inverno

Se alcune fonti tedesche menzionano una partenza da questa finestra di mercato invernale, ciò non dovrebbe accadere. La versatilità di Witsel (che ha iniziato la stagione da difensore centrale) e la sua professionalità sono indiscusse, e lo stesso giocatore non ha alcun interesse a partire. La prossima estate, invece, sarà uno dei “pesci grossi” che potranno partecipare dove vogliono…