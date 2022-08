Fine della carriera solista di Johnny Cadillac: “Non voglio morire sul palco”

“L’anno dopo la morte di Johnny, nel 2018, ho fatto 187 date. Fino a Nîmes, nel sud della Francia. Suono alcune settimane ogni giorno. A volte fino a due o tre feste al giorno. È estenuante .”

mezza pensione

Questo semi-pensionamento, Alexander (il suo vero nome) è obbligato a prendere.“Sto interrompendo i miei concerti da solista, quindi non ho troppi concerti. Avevo 3 ragazzi sul palco e non voglio rimanere quarto”.

Ha iniziato la sua carriera da solista 18 anni fa. Da allora, questo fan e sosia di Johnny ha tenuto quasi 2.000 concerti in tutta la Vallonia ma anche in Francia. Principalmente un singolo sul palco, con nastri registrati su cui canta. Ma anche in gruppo. Completa la squadra per una copertura reale di Johnny Hallyday.

Allo stesso tempo, ha escogitato un altro concetto“Vecchi bastardi”, dove il gruppo ha ricreato in modo quasi identico la festa di Johnny’s Vieilles canailles con Eddy Mitchell e Jacques Dutronc. Questo progetto continuerà.“Questo ci rende circa quindici appuntamenti all’anno, e posso sempre presumerlo.”

Segretamente, ha anche la speranza di sistemare una squadra di copertura al completo.“Ma per quello, vedremo…”

Una testa piena di ricordi

Nel frattempo, Johnny Cadillac torna volentieri ai suoi ricordi. Un concerto davanti a 8.200 persone nel parcheggio dello Standard de Liège. Un altro nello Zénith de Rouen dove la stanza è piena di esplosioni, in piedi e esultando“Johnny Johnny”…questi sono momenti che non dimenticherà presto.“Mi mancherà sicuramente. Ma devo pensare alla mia salute”.

Johnny si ritira in modo simile a Johnny, ma ci sono più altre persone là fuori.“Sì, sosia di Johnny, ne abbiamo contati 600 in Francia e Belgio. Ma ehi, alcuni hanno la voce ma non la faccia, altri hanno la faccia ma non la voce”. Sempre molto in contanti…

Tra poche settimane, Johnny Cadillac eseguirà il suo ultimo concerto da solista in Borgogna il 22 ottobre. Prepensionamento parziale dovuto. E riappare, a poco a poco, perché contiene della musica.

Johnny Cadillac sarà in concerto sabato 20 agosto al Floreffe Football Field.