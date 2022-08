Il principe Harry sta indagando sulla morte della principessa Diana a causa del suo libro: ‘È naturale che voglia saperne di più’ | proprietà

La principessa Diana è morta il 31 agosto 1997 in un incidente stradale a Parigi. L’incidente, che ha ucciso anche il fidanzato Dodi Al-Fayed e l’autista, è avvenuto poco dopo la mezzanotte in una galleria lungo la Senna, all’altezza del ponte dell’Alma, mentre l’auto seguiva i paparazzi in moto. © AP