Ha lasciato NRJ dopo più di 10 anni alla stazione per unirsi a una delle stazioni radio più seguite del Belgio

Olivier Duroy, arrivato a NRJ il 22 agosto 2011, ha ospitato lo spettacolo mattutino su NRJ fino al 2018 su “Le Réveil Duroy”. Nel 2019, l’uomo della radio era in serata con Audrey, moglie di Cyril Detay. Quest’ultimo si prepara ad entrare in Radio Tepic dall’inizio del prossimo anno scolastico.







Olivier Duroy, nel frattempo, è su Nostalgie, la stazione radiofonica più seguita di NGroup (NRJ, Nostalgie, Chérie). Non sappiamo ancora in quale periodo, ma sembra contento: “Ora sono pronto per vivere questa nuova avventura. Sarà un piacere accompagnare i miei ascoltatori di Nostalgie. Da parte mia, devo abituarmi a un nuovo studio , mentre dovranno conoscere la mia voce… non lo sopporto. Aspetta!”, si legge in un comunicato.

Così l’host si unisce a una delle stazioni più seguite in Belgio. Durante le recenti audizioni pubblicate da CIM, Nostalgia ha superato la quota di mercato del 15% nel periodo gennaio-aprile 2022.

Sappi che è Mike che assumerà le funzioni di NRJ nelle serate dal lunedì al giovedì, nel suo programma “Mike on NRJ”.