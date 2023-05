Finalmente la porta giusta per ottenere un prestito da Charles De Ketelaere? – Tutto il calcio

Dopo una stagione disastrosa, il giovane Red Devil potrebbe essere ceduto in prestito alla Serie A per affinare le sue doti e ritrovare fiducia, senza pressioni da parte del Milan.

È arrivato questa estate con un importo di quasi 35 milioni di euro, Carlo de Kettleery Ha mancato completamente il suo debutto in Serie A e deve ancora segnare un gol dopo questa stagione. Se ottiene il sostegno dei suoi compagni di squadra, del comitato direttivo e del suo allenatore Stefano Pioli, Il belga non ci è riuscito ed è diventato il primo bersaglio dei media italiani.

La prossima stagione, De Ketelaere non può mancare dopo la stagione del Tour 1 e tutti staranno a guardare. Mentre il prestito sembrava essere una buona opzione per una stagione lontana dalle pressioni del Milan, Stefano Pioli non ha voluto separarsi da un giocatore che riteneva fondamentale per il futuro.

È passato del tempo anche da quando il Monza, situato a 30 minuti da Milano e potenziale destinazione futura di Zlatan Ibrahimovic (che sostiene pubblicamente il CDK dall’inizio della stagione), si è fatto avanti per affittare l’ex Brugeois, cosa che l’allenatore dell’AC ha fatto finora rifiutato. Ma secondo le informazioni di Gazzetta dello Sport Gli eventi cambieranno.

In realtà, Stefano Pioli Si convincerà che il prestito è in definitiva la sua migliore opzione Carlo de Kettleery. Contro l’idea All’inizio del dibattito, l’allenatore italiano si sarebbe detto più aperto alla partenza temporanea del 22enne. Monza rimane chiaramente la preferita di tutti… per ora.