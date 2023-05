“È incredibile, ma è venato di tristezza.”

Gary e Leslie McNally vivevano in una grande casa con i loro tre figli. Quando sono diventati adulti e hanno lasciato il nido, hanno pensato di trasferirsi in un bungalow di cui si erano innamorati da tempo. Dopo alcuni lavori di ristoro, riescono finalmente a trasferirsi nella casa che doveva vederli invecchiare insieme.

Ma poco dopo la sua morte, ha avuto una bella sorpresa. Per anni, Gary è entrato nella loro casa (prima la vecchia casa, poi quella nuova) in un gioco chiamato People Postcode Lottery. Questo gioco d’azzardo consiste nel vincere per le persone che hanno elencato le loro case in base al loro codice postale. A maggio Leslie ha avuto la possibilità di vincere quasi 170mila euro grazie a questa lotteria. Lei e altri vicini hanno vinto il jackpot.

Leslie confida via Metro.co.uk: “È incredibile e cambierà la vita della famiglia. Tutto sarà condiviso. Aiuterà me e aiuterà i ragazzi. Sono felice di vincere ma molto triste perché abbiamo giocato per un molto tempo e Gary non è qui per vederlo.