FIFA Best Football Award: Devil tra i 14 candidati!

L’argentino Julian Alvarez (Manchester City), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), i brasiliani Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius (Real Madrid), i francesi Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), l’inglese Jude Bellingham (Dortmund) e il croato Luka Modric (Real Madrid), Paul Robert Lewandowski (Barcellona), il senegalese Sadio Mane (Bayern Monaco), il norvegese Erling Haaland (Manchester City), l’egiziano Mohamed Salah (Liverpool) e il marocchino Ashraf Hakimi (Paris Saint -Germain).

E Thibaut Courtois era già stato candidato al titolo di miglior portiere, così come il brasiliano Alisson (Liverpool), il marocchino Yassin Bono (Siviglia), il croato Dominic Levakovic (Dynamo Zagreb), il francese Mike Mignan (Milan) e il Argentino. Emiliano Martinez (Aston Villa) e il tedesco Manuel Neuer (Bayern Monaco).

Robert Lewandowski e la spagnola Alexia Potellas sono stati nominati Giocatore dell’anno e Giocatore dell’anno l’anno scorso.

Oltre al premio di giocatore dell’anno, la FIFA assegna anche il premio Puskas per il gol dell’anno, il miglior portiere e allenatore dell’anno per il calcio maschile e l’allenatore dell’anno per il calcio femminile. È stata nominata anche la squadra dell’anno.

La giuria è composta dagli allenatori e dai capitani delle squadre nazionali (maschile e femminile), da un giornalista dedicato (uno per ogni federazione nazionale) e dai tifosi registrati su FIFA.com.