Abiteboul, direttore del team Novo de Hyundai Motorsport

Giovedì la casa coreana ha ufficializzato l’arrivo del francese Cyril Abiteboul alla guida di questa squadra, sostituendo così Julien Monsett, che è stato spinto come manager ad interim della squadra.

Nonostante non abbia esperienza nei rally, Cyril Abiteboul, 45 anni, ha invece un curriculum motoristico ben ricco avendo lavorato a lungo in Formula 1, prima come team manager alla Caterham, poi alla Renault. Tra il 2016 e il 2020.

“Apprezzo l’opportunità di unirmi a Hyundai Motorsport come Team Principal dal 2023. Negli sport motoristici, come nel resto della loro attività, il marchio Hyundai sta costruendo con cura la sua leadership. Sono entusiasta di farne parte, gestendo il WRC e il Customer Programmi di corse, in cui il team ha già dimostrato di essere un forte concorrente. Non vedo l’ora di immergermi nella comunità dei rally e scoprire di più su questo fantastico sport. Hyundai mi ha dato pieno supporto per rendere agevole la transizione in questo ruolo. Sono entusiasta di iniziare”. Cyril Abiteboul ha commentato nel primo comunicato stampa.

Il boss di Hyundai Motorsport, Sean Kim, ha logicamente accolto con invidia il nuovo team di punta, ringraziando Julien Monsett per la sua condotta durante un periodo particolarmente delicato.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Cyril Abiteboul nella famiglia Hyundai. L’esperienza di Cyril in Formula 1 ci aiuterà a esplorare nuove opportunità di crescita e miglioramento mentre cerchiamo di lottare intensamente per i titoli WRC e supportare i nostri team di corse clienti. Gli daremo volontariamente il tempo di ambientarsi, scoprire l’ambiente ed eventualmente assumere il ruolo di team manager. Voglio ringraziare Julien Monsett, che ha assunto il ruolo di assistente la scorsa stagione con tanta tenacia. Sotto la sua guida, abbiamo ottenuto cinque vittorie e costruito un forte slancio nella seconda metà dell’anno. Sono fiducioso che lo staff tecnico di Hyundai Motorsport, insieme a Cyril, dimostrerà in futuro una leadership più forte e chiara, collaborando strettamente con il reparto R&S di Hyundai Motor Company. “