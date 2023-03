“Fiero”, “cattivo”, “un po’ nervoso”: un cantante taglia un costume per Claude François

Questo 11 marzo celebriamo il 45° anniversario della scomparsa di Claude François, tragicamente deceduto nelle circostanze che conosciamo. In questa occasione, è onorato in varie forme. Questo è il caso dell’Anniversary Box Speciali dischi freccia Ripieno di chicche o un curriculum Claude François è uno spirito popolare nelle canzoni In cui Olivier Delavolt prende le difese di un artista che considera spesso denigrato dai media e dagli intellettuali.

Altri invece nutrono rancore verso l’uomo chiamato Cloclo e non esitano a dirlo. È il caso della cantante La Roche Valmont, in particolare interprete della canzone “T’as le look, coco” nel 1984. Ospite dello spettacolo in Giordania A C8, Claude licenzia François, chiamandolo a “scontroso”, dottoressa“ripugnante” Basato su “un pò nervoso”. Claude François e La Roche Valmont erano rivali. Prima di prendere il microfono, quest’ultimo incalzava il capo. Ha pubblicato tenera età et al Ciao ragazzi. Kloklow è stato rilasciato piattaforma. E quando il primo lancia privatoÈ una seconda rivista maschile per imitarlo assoluto. “Era sempre feroce in tutto. Aveva intenti, era un po’ nervoso sia a livello di cantanti rivali che nella sua vita privata”. Laroche Valmont dichiara fornendo esempi.

Spiega, ad esempio, come Claude François abbia fatto pressioni su Patrick Jouvet per adattare una delle sue canzoni: il futuro successo “Monday in the Sun”. Claude François ha chiesto a Patrick Jouvet di cantare questa canzone per lui, ma ha rifiutato. Pertanto, Kloklu ha giocato con le sue influenze per dissuadere la sua controparte. E quando Patrick Jouvet è venuto a spiegargli il suo cognome, Claude-François non si è nemmeno degnato di venire a trovarlo. Ascoltò la traduzione dalla sua scrivania al piano di sopra senza muoversi. Patrick ha avuto difficoltà a riprendersi.La Roche-Valmont ammette.