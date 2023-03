ABXplore è stato lanciato a febbraio

Ad ABXplore, è champagne! Forse l’espressione è un po’ esagerata, è vero, ma il compiacimento è d’obbligo all’interno del gruppo Mediawan proprietario del canale e di AB3. È anche più che soddisfacente. ABXplore ha avuto un mese storico a febbraio, superando per la prima volta RTL Club. Si offre persino il lusso di essere alle calcagna di Tepic!

esibire? Niente affatto, lo testimoniano i dati CIM. Nel corso di 4 anni e oltre, ha conquistato una quota di mercato del 2,29%. È senza precedenti. E per il suo target di business, persone di età compresa tra i 18 ei 54 anni, capire la persona responsabile degli acquisti domestici è meglio. ABXplore detiene una quota di mercato del 3,8%. Questo è più del Club RTL che ha il 3,56% sullo stesso obiettivo.

Negli ultimi cinque mesi, ABXplore ha anche sovraperformato Plug RTL su due obiettivi.

Ombra sul tabellone

Cosa spiega questo successo? Programmi principali, highlights del canale. In particolare, il mercoledì e il sabato veniva trasmesso il wrestling. Attrae sempre più spettatori. Ma non sono state escluse altre date. Questo vale anche per i premi Concessionari Wheeler FranciaIL miglior fabbroseguace Asso di nuvolel acchiappa fantasmi OTeoria aliena, sono tutti pieni. Diversi concetti originali che consentono ad ABXplore di distinguersi dalla concorrenza e che colpiscono chiaramente in un contesto economico, sociale e internazionale che incoraggia tutto tranne che le feste.

Dal lato della direzione, ovviamente, siamo soddisfatti dei record di presenze registrati. Philip Zrehen li attribuisce a “Una linea editoriale originale che sembra non solo aver trovato il suo posto nel panorama audiovisivo, ma oggi viene addirittura imitata”. Inutile dire che intende continuare questo slancio.

I nostri colleghi di il futuro Tuttavia, indica un’ombra sul tabellone: ​​il declassamento del canale nell’ordine di apparizione tra i clienti VOO da febbraio. È passato dal 16esimo all’88esimo. Basti dire che ora è molto lontano perduto. C’è bisogno di ricordarvi quanto sia importante che i canali facciano parte dei primi 20 programmi proposti? Spesso il pubblico non si spinge molto oltre con una zappetta.

In Proximus, ABXplore occupa il canale 21.