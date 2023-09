Fiera del vino: ecco i buoni affari a Colruyt e Inmarché

Dopo Aldi, che ha aperto le fiere del vino quest’autunno, ci sono Colruyt e Intermarché, mentre tra pochi giorni seguiranno Delhaize e Cora. Proprio come con Aldi, il nostro esperto Baudouin Havaux ti dà i suoi consigli per non perdere buoni affari. A cominciare da Colruyt che, fino al 19 settembre, propone in grande quantità lo stesso vino acquistando 6 bottiglie da una selezione di 11 bottiglie.

Controlla a Colruyt Gran Barone, Cava Brut Un grande classico, ormai certificato vegan e non delude mai. Una miscela tradizionale di tre vitigni catalani: Macabeu, Xarrel-Lo e Parellada. Il cavo strutturato porta una piacevole acidità e una leggera amarezza. A piccole dosi, è una bollicina multiuso che si sente bene come aperitivo, accompagnata da tapas o su una crostata alla frutta. Belle note di pietre e agrumi. Alec. 11,5%, Prezzo: 7,49 € (+ porzione grande) Note: 85 Aigle Noir, Chardonnay, di Doc, Gerard Bertrand, 2022 Un vino biologico abbastanza rotondo che soddisfa fin dall’inizio il palato, è abbastanza cremoso e denso con sentori di nettarina e pepe bianco. Ha un aroma burroso, di lievito, tostato, grigliato e fruttato secco. Servire freddo con pesce in salsa e pollo alla griglia con dragoncello o formaggio a pasta dura. Alec. 13%. Prezzo: 7,69€ (+ ottimo lavoro) Valutazione: 87 La Jardinese, di Flanhena del Sannio, Campagne, Italia Un vino del Sud Italia che sorprende per la sua freschezza ed eleganza. Ottenuto da uve 100% Valanhena, è floreale e fruttato. Profumi floreali bianchi come il mughetto e il lillà competono per il centro della scena con note di limone e ananas. Un vino vibrante evidenziato da una buona amarezza. Per accompagnare “gamberos rossos” grigliati su fuoco di legna. Alec. 12,5%. Prezzo: 6,95 euro Voto: 88 READ Prix ​​​​record: Engie ne propone plus non plus de contrats fixes pour l'énergie, mais qui le fait encore? Las Molas, Cabernet Sauvignon Reserva, Miguel Torres, Cile, 2021 Vini biologici e vegani della valle centrale tra le Ande e l’Oceano Pacifico vicino alla città di Curicó, a 350 km di distanza. Santiago del sud. Una vera e propria “salsa” di spezie, focosa, focosa e frenetica. È rotondo e abbastanza sodo ed è il partner perfetto per gli “asados” o il cosciotto d’agnello. Alec. : 13,5%. Prezzo: 7,49 (+ Azione Magnum) Voti: 88 Château La Rose-Trentodon, Superiore Creux-Bourgeois, Haut-Medoc, 2019 Dovremmo approfittare di questa soleggiata annata 2019 che regala vini generosi, setosi, abbondanti e accattivanti che, bisogna ammetterlo, si distinguono per la loro gradazione alcolica. La Larose-Trintaudon è una scommessa sicura e nel 2019 è ancora più sana. Un sacco di frutta scura con un pizzico di liquore alla ciliegia e cedro. Alec. 13,5%. Prezzo: 15,98 euro. Voto: 88 Les Hauts Rocs, Costa del Rodano, 2021 In bocca esplode un bouquet di timo, rosmarino e salvia. Seguono poi i sapori di ciliegia e ribes rosso. Il tutto condito con una macinapepe. Ma quello che ci piace particolarmente è la sua freschezza in bocca e la sua accoglienza nella foresta. Alc.14%, prezzo: € 6,95, voto: 87 Caramia, Cantelli, Du Salis Salentino, Pui, Italia Un vigneto bagnato dalle correnti marine dell’Adriatico e dello Ionio. Questo spiega questa nota salata che domina i sapori dei frutti rossi che si sviluppano verso il cuoio, il tabacco e le spezie orientali. La voglia di curry non dovrebbe sorprendere. Alec. 13% Prezzo: 5,99 € Valutazione: 88 Controlla a Interarché Mokoblak, Sauvignon Blanc, Marlborough, Nuova Zelanda, 2022 Colore verde chiaro e giovane. Un delicato attacco di freschezza con note di menta, gelsomino, erba cipollina e pepe bianco che si sviluppano in note agrumate di scorza di limone e arancia amara. Un’ottima scelta per un aperitivo, frutti di mare o formaggio di capra. Alec. 12,5%. Voto: 88 READ Jerome estrae la sua bacchetta magica Pinot-Gris, J. Howler e Fels, Alsazia, 2022 I vini secchi alsaziani sono in fondo alla scala della dolcezza e meritano la nostra attenzione. Tuttavia, è denso e ricco, dando l’impressione di rotondità. Un bel Pinot Grigio dall’aroma affumicato e pepato. Il vino rosso può essere facilmente sostituito con pollame, verdure arrostite o foie gras. Alec. 12,5%. Voto: 88 Estate, Luoghi Renoir, Saint-Nicolas de Bourgueil, Valle della Loira, 2022 Un vino fresco e fruttato che unisce il carattere vivace e deciso del Cabernet Franc. Selezioni di pepe nero, pepe di Sichuan, viola, prugna e ribes nero. I tannini sono fragili alla fine. Perfetto con tartare di manzo o tonno alla griglia. Alec. 12,5%. Voto: 86 Chateau Vernus, Creux Bourgeois, Medoc, 2020 Un vino ben strutturato, ben strutturato, con belle qualità attraenti derivanti da frutti rossi molto maturi come fragole, lamponi e ciliegie. Un buon esempio di equilibrio in stile bordolese. Da sbloccare con carni rosse o selvaggina. Alec. 13%. Voto: 87

