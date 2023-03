Fiducioso Remco Evenepoel in vista del Giro di Catalogna: “Buona preparazione per il Giro”

Tre settimane dopo aver vinto l’UAE Tour, Remco Evenpol Soudal-Quick Step riprenderà la competizione nel WorldTour de Catalunya dal lunedì alla domenica. “Sono ancora in forma migliore rispetto a un mese faEvenpoel ha detto domenica durante una conferenza stampa virtuale.

Dopo aver partecipato al Tour di San Juan, in Argentina e al Tour degli Emirati Arabi Uniti, Evenpol lancerà la sua stagione europea in Catalogna. “Sono molto entusiasta di iniziare la mia stagione europea, soprattutto in Spagna dove ho vinto la Vuelta. È una nuova gara per me. In realtà avrei dovuto essere all’inizio del 2020, ma il coronavirus ha deciso diversamente.“

In Catalunya, il campione del mondo continua la sua preparazione per il Giro d’Italia e si opporrà in particolare allo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che sarà il suo principale rivale al Giro. “Non sarà solo un duello tra me e Primrose. Ci sono tra 10 e 15 concorrenti che possono rivendicare una vittoria qui. Tuttavia, sono fiducioso nella squadra e in me stesso. Lottare contro i migliori, questo ci permetterà di posizionarci al GiroEvenepoel ha aggiunto.

Al suo ritorno dagli Emirati, il 23enne è partito da Chipdaal per allenarsi a Tenerife in vista di questo Giro di Catalogna dove punterà alla vittoria di tappa e al podio pubblico. “Ho lavorato molto duramente nelle ultime settimane e sarà davvero il mio secondo test dopo il tour negli Emirati Arabi Uniti. Mi aspetto una gara dura e sarà una buona preparazione per il Giro. Molti corridori sono in buona forma, ma io sono ancora in forma migliore rispetto a un mese faConclude Evenpoel.