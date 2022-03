Formula 1 | Mercedes F1 e i suoi clienti non hanno passato il turno delle prestazioni moteur

Les F1 2022 à moteur Mercedes souffrent grandiment en ce début de saison, puisque les six derniers pilots classés in Bahreïn embarquaient un moteur de la marque à l’étoile. Seuls Lewis Hamilton et George Russell étaient plus haut dans le classiment.

Cependant, les pilotes Mercedes, Aston Martin, McLaren et Williams rifiutano di rifiutare la faute sur le bloc propulseur, puisqu’il semblent que les voitures des Mercedes n’aient clients pas assez de performance. Russell en pense de même pour Mercedes F1.

“Je pense qu’il ya toujours une marge de progression” un dichiarato Russell. “Mais je crois que la Williams, avec une unité de puissance Mercedes à l’arrière, était la voiture la plus rapide dans les lignes droites à Bahreïn, ou l’une des voitures les plus rapides sur les lignes droites.”

“Donc, je pense qu’il ya, il ya un Certain nombre de raisons pour lesquelles nous étions en hardé. Je pense que nous avions plus d’appui sur les ailerons par rapport à la Red Bull et à la Ferrari, et les problèmes de marsouinage n’aident pas non plus.”

“Parce que nous nous écrasons sur le sol, au lieu de patiner sur le dessus d’une surface. Donc, nous devrons attendre de voir, mais je ne pense pas que ce soit uniquement dû à l’unité de puissance.”

Lance Stroll est d’accord avec Russell sur le fait que le moteur n’est pas seul en cause, et espère avoir des éléments de réponse à Djeddah : “Ouais, je pense que nous allons comprendre beaucoup plus ce week-end. Juste par la nature de ce circuit. Oui, nous aurons une bien meilleure idée.”

Alex Albon, pilota Williams, se joint à l’avis de ses deux homologues. Selon lui, le retard de son team n’est pas dû qu’à un manque de vitesse, mais bien à des problèmes liés au châssis.

“Je pense que ce que George a dit s’applique à nous aussi” explique le thailandesi. “Je veux dire, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes d’abord et avant tout, je pense que c’est vraiment la principale priorité.”

“Nous sommes clairement derrière, mais nous sommes aussi derrière dans les virages. Nous verrons ce qu’il en sera au cours de la saison, mais pour le moment, au moins, nous devons juste de près et que voirus et faire voirus mieux. “

Lando Norris a connu avec McLaren un Grand Prix de Bahreïn catastrofica. Selon lui, l’équipe Mercedes F1 è la preuve que le bloc propulseur allemand peut quand même fonctionner, puisque les due pilotes ont joué le podium après deux abbandona avanti e indietro.

“George et Mercedes sont nos principaux points de comparaison du point de vue de Mercedes, et ils sont très loin de nous” nota la Britannica. “Donc, avant de beginr à nous plaindre du moteur ou de quoi que ce soit d’autre, nous avons besoin d’une bien meilleure voiture.”