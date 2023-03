F1 Arabia Saudita: Alonso riconquista finalmente il terzo posto

Fernando Alonso Ha finalmente riconquistato il terzo posto conquistato in pista al Gran Premio dell’Arabia Saudita. Punito dai commissari per aver preso male la prima penalità durante il Gran Premio, lo spagnolo del team Aston Martin ha dovuto rinunciare al terzo posto in partenza. Giorgio Russell.

Deluso, l’ex campione del mondo si è rassegnato a rinunciare al suo centesimo podio in Formula 1, ma senza contare su una nuova inversione di tendenza. Già riassegnato il terzo posto, la F1 ha annunciato sui suoi social poco dopo le 23:00.

Subito dopo il Gran Premio, l’asturiano si è lamentato della decisione dei commissari di metterci un microfono.

“Ho sbagliato in partenza, ero in una brutta posizione, anche se con queste vetture la visibilità non è buona. Ma il tempismo della penalità, che arriva subito dopo il podio, è incredibile. Dopo la cerimonia, il champagne e tutte le foto… dovrebbe essere La FIA è triste perché il loro spettacolo non è buono per lo sport. Avevano 35 giri per applicare la penalità”.

Chissà cosa pensa ora di questa nuova decisione, certo favorevole ma arrivata anche questa volta in tempi dubbi?