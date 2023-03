Dove guardare Barcellona – Real Madrid e il Gran Premio dell’Arabia Saudita? Trasmesso in diretta TV domenica 19 marzo in Belgio

11:00 Telepiede TF1

13:00 Coppa d’Angleterre: Sheffield United – Blackburn Rovers Undici Sport 2

13:30 Anversa – Charleroi undici 1

15:00 Arsenale – Palazzo di Cristallo Mondo di VOOsport 1

15:00 Torino-Napoli Undici Sport 1

15:15 Coppa d’Angleterre: Brighton – Grimsby Town Undici Sport 3, BBC 1

16:00 OH Leuven – Anderlecht undici 1

16:00 NXT Club – Colpo di birra undici 2

17:00 Paris Saint-Germain-Rennes Mondo di VOOsport 1

5:30 di pomeriggio. Coppa d’Angleterre: Manchester United – Fulham Undici Sport 1

5:30 di pomeriggio. Bayer Leverkusen-Bayern Monaco Undici Sport 2

18:00 Lazio-Roma Undici Sport 3

18:30 Al-Ittihad – Malines undici 1

19:00 AirDevice Olanda 1

19:15 Gand – Eupen undici 2

19:15 SL16 FC – Dender undici 3

20h45 Reims, Marsiglia Mondo di VOOsport 1

20h45 Inter-Juventus Undici Sport 3

21:00 Barcellona-Real Madrid Undici Sport 1

23:10 studio del piede In primo piano

23h30 Partita della giornata 2 BBC 1

Ciclismo

15:00 Cholet Paesi della Loira Eurosport

Tennis

00h00 Campionato ATP di Indian Wells (finale) VOOsport Mondo 1, Eurosport

Pallacanestro

13h40 Leida – Ostenda UN

20h30 Brooklyn Nets-Denver Nuggets Undici Sport 2

Biathlon

12h45 Coppa del Mondo a Holmenkollen Eurosport 2, ARD

equazione

15:25 Ermete salta Eurosport 2

18:30 Coppa del Mondo Eurosport

Formula 1

17:55 GP dell’Arabia Saudita particella

hockey

12:30 Lovanio – Eracle Pickx + Sport 1, VOOsport World 1

golf

18:05 Campionato di Valspar Il mondo di VOOsport 3

nuoto

15:15 Gigante aperto Francia 3

Molteplici sport

20:05 Passo 2 Francia 3

20h15 100% sportivo particella

Salto con gli sci

09:50 Mondiali ad Almaty Eurosport 2, ARD

17:00 Coppa del Mondo a Vikersund Eurosport, ARD

sci alpino

09:00 Slalom gigante femminile a Soldeu (primo turno) Eurosport, ARD

10:30 Slalom maschile di Soldeu (primo turno) Eurosport, ARD

12 ore Slalom gigante femminile di Soldeu (seconda tappa) Eurosport, ARD

13:30 Soldeu Slalom Maschile (Round 2) Eurosport, ARD

Sci di fondo

11:30. Coppa del Mondo a Falun Eurosport 2, ARD

skateboard

13h50 Coppa del Mondo a Berchtesgaden Eurosport 2

Non sai mai su quale canale stai guardando la gara o la partita del momento in diretta? Sei un appassionato di sport, dal calcio al basket al ciclismo? Il nostro programma televisivo ti informa sul programma della partita in diretta, nonché sul canale televisivo su cui viene trasmesso. In questo modo, non perderai mai un live streaming dei tuoi eventi sportivi preferiti.