‘Festa in giardino’ al 10 di Downing Street, uno scandalo di troppo per Boris Johnson?

Il bando del mese di maggio diceva:Goditi il ​​bel tempo“in una pentola”Con il distanziamento sociale“Nei giardini della casa del Primo Ministro. Lo rivela ITV News. All’epoca, le rigide regole in vigore dettavano questo:”Puoi incontrare qualcuno fuori casa in un luogo pubblico, fuori, purché tu stia a due metri di distanza.“

Probabilmente una festa di troppo dopo Rivelazione alla fine dello scorso anno. Un’indagine interna sta già guardando alle feste che avrebbero dovuto svolgersi a maggio-novembre-dicembre 2020 nei circoli del potere: vino e formaggio al sole, un drink di partenza o una competizione virtuale… Lo scandalo era già in preparazione , solo il boom ha sbiadito leggermente Omicron l.

La rivelazione di un’altra “festa in giardino” in piena reclusione ha fatto precipitare ancora una volta Boris Johnson nell’imbarazzo. Un vaso nei giardini di 10 Downing Street con 30-40 persone lo scorso maggio quando i britannici sono stati esposti a severe restrizioni sociali legate al Covid. “Porta le tue bottiglieLa telefonata del segretario privato di Boris Johnson, Martin Reynolds, il 20 maggio 2020, ha identificato un centinaio di persone, tra cui lo stesso Primo Ministro e la sua allora fidanzata, da quando è diventata sua moglie, Carey.

Non solo conosceva le feste a Downing Street, ma vi partecipava anche.

Oggi Boris Johnson ha evitato di rispondere a una domanda posta dal Partito Laburista in Parlamento mandando al suo posto un membro del suo governo che si limitava a fare riferimento alle indagini in corso. Ma questo mercoledì dovrà confrontarsi di persona con i deputati.















Il membro del gabinetto di seconda classe Michael Ellis risponde a una domanda urgente dei parlamentari © PRU / AFP



Questo martedì, il ministro Michael Ellis responsabile del Tesoro ha dovuto affrontare la Camera dei Comuni per rispondere a una domanda urgente dell’opposizione che chiedeva di sapere perché il Primo Ministro non era alla Camera dei rappresentanti per rispondere alle domande.

Michael Ellis ha detto che l’indagine è in corso e che i legislatori sono in attesa dei suoi risultati. Ha promesso di intraprendere un’azione disciplinare se fossero emerse irregolarità.

Anthony Mullen, il leader conservatore nell’assemblea di Sunderland, dice di non vedere come il primo ministro possa sfuggire alle ultime accuse. “Penso che Martin Reynolds avrebbe dovuto essere licenziato e penso che Boris Johnson seguirà sicuramenteRacconta il mondo in uno di BBC Radio 4.

Il leader del Partito nazionale scozzese, Ian Blackford, ha chiesto ai parlamentari conservatori di costringere Boris Johnson a dimettersi.

Eletto membro del Partito Unionista Democratico, il Partito Unionista dell’Irlanda del Nord, Jim Shannon, è scoppiato in lacrime quando ha menzionato sua suocera morta di Covid in isolamento e isolamento durante la pandemia.