È morto in Italia il presidente del Parlamento europeo David Sassoli

“David Sassoli è morto l’11 gennaio alle 1:15 presso il CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano, in Italia (a nord di Venezia, ndr) dove è stato ricoverato in ospedale” Da fine dicembre, Roberto Cuillo ha annunciato su Twitter Il portavoce di Cuillo, David Sassoli.

“La data e il luogo del funerale saranno annunciati nelle prossime ore”, ha aggiunto.

Lunedì pomeriggio il suo portavoce ha annunciato che il sig. Sassoli era stato ricoverato in ospedale “per gravi complicazioni dovute a un malfunzionamento del sistema immunitario” e la cancellazione delle sue attività ufficiali.

Avendo sofferto di leucemia in passato, è stato effettivamente ricoverato in ospedale questo autunno per una polmonite che lo ha tenuto lontano dal Parlamento europeo per diverse settimane.

Ex giornalista e conduttore televisivo in Italia prima di dedicarsi alla politica, David Sassoli presiede l’Assemblea di Strasburgo dal 2019. Il suo mandato è scaduto questo mese, a metà della sessione legislativa quinquennale.

L’elezione a succedergli, che da tempo interrogava per rappresentarsi, è attualmente prevista per il 18 gennaio.

Il suo gruppo, i socialdemocratici (S&D), la seconda forza politica al Parlamento europeo, aveva rinunciato a metà dicembre a presentare un candidato, aprendo la strada all’elezione del candidato del PPE (a destra), l’attuale primo vicepresidente del parlamento maltese Roberta Misula.

“Vero democratico”

In un’intervista a Rai News 24 Tv, Roberto Coelho lo ha elogiato definendolo “un uomo buono, tenace e bellicoso”, con “una continua attenzione ai più vulnerabili”. “Era un vero democratico. Credeva nell’incontro di culture diverse”, ha aggiunto.

E presto il ministro della Cultura, Dario Franceschini (Partito Democratico), ha elogiato su Twitter: “Ciao David, amico di una vita”, in un messaggio allegato a una foto di David Sassoli.

Nelle ultime ore molti netizen, tra cui molti esponenti politici in Italia, hanno manifestato sui social network il loro sostegno a David Sassoli, utilizzando l’hashtag #ForzaDavid (“Courage, David”), in linea con i messaggi di sostegno delle istituzioni e dei membri ufficiali europei del Parlamento Europeo.

Deputato al Parlamento Europeo dal 2009 senza sosta con il fallimento delle elezioni comunali di Roma del 2013, David Sassoli è stato eletto Presidente del Parlamento Europeo nel luglio 2019 dopo le trattative tra le principali potenze politiche europee per ricoprire incarichi di responsabilità chiave nella Unione europea.

Votò anche per la destra, che prese la presidenza del comitato con Ursula von der Leyen, e per i centristi liberali, che furono rappresentati nel consiglio da Charles Michel.

Ma il suo mandato, in cui è stato pesantemente coinvolto, è stato presto minato dalla crisi sanitaria, che ha costretto il Parlamento europeo, l’unica istituzione eletta in Europa, a lavorare a distanza.

Per solidarietà nel bel mezzo della pandemia, David Sassoli ha fatto impressione mettendo a disposizione la sede abbandonata del Parlamento, sia a Strasburgo che a Bruxelles, per preparare i pasti ai bisognosi e allestendo un centro di screening. Serve come rifugio per le donne isolate.

I deputati hanno espresso i loro sentimenti poco dopo l’annuncio della morte: “Sono molto triste. Il suo lavoro per modernizzare il Parlamento è stato una visione dall’alto verso il basso e spero che possiamo portare a termine i compiti che ha intrapreso” per riformare l’istituzione, ha risposto la parlamentare danese Karen Melchior (Rinnovato, liberali).

“Il mio cuore è spezzato. L’Europa ha perso un leader, ha perso un amico, la democrazia ha perso un eroe”, ha affermato la deputata maltese Roberta Mitsola, che dovrebbe succedergli.

Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso omaggio alla memoria della sua “cara amica” su Twitter.

David Sassoli ha ricevuto “sostegno unanime” dal suo gruppo politico a novembre per candidarsi per un secondo mandato. Ma all’epoca non si dichiarò ufficialmente candidato e le sue condizioni di salute lasciarono alcune incertezze su quella candidatura.

“Non siamo qui per parlare di me, sono al servizio del mio gruppo”, ha affermato con attenzione ai membri dell’eurodeputato S&D. Il gruppo aveva preferito a metà dicembre abbandonare la nomina di un candidato.