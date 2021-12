“Faresti meglio a tornare a casa e pranzare”, ecco come appare la vita delle donne afghane

Il 23 novembre sono passati esattamente 100 giorni da allora I talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan. Questa ripresa del potere è sinonimo di donne afghane, di perdita di diritti e libertà. Come lo testano davvero? Inviane cinque Estratti dal Diario della BBC.

Cosa è successo in Afghanistan negli ultimi mesi?

Ecco un rapido commento per comprendere appieno la situazione odierna. Il gruppo militante islamista dei talebani è stato al potere in Afghanistan dal 1996 al 2001. Il regime è caduto sulla scia degli attacchi e dei bombardamenti dell’11 settembre da parte della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti su mandato delle Nazioni Unite. I talebani sono accusati di sostenere i terroristi di al-Qaeda e di nascondere funzionari, tra cui Osama bin Laden. Dopo la loro caduta, il movimento talebano si è indebolito, ma non scompare. Nel 2010 hanno gradualmente riconquistato alcune aree del Paese. Fino al ripristino della capitale, Kabul15 agosto 2021. Quasi 20 anni dopo la sua cacciata.

“Vai a dire a tutte le donne di andare a casa”

Attacco talebano alla capitale Sembra irreale per Mary (uno pseudonimo), una di quelle cinque donne che hanno deciso di inviare La loro storia è sulla BBC. Quella domenica, Maari, questo ex soldato dell’esercito afghano, parte, come ogni mattina, per lavorare in un ministero in previsione di una giornata impegnativa. Quando è arrivato sul posto di lavoro, i suoi colleghi uomini sono rimasti sorpresi. “sono venuto a lavorare! “Dicono. “JNon credo che Kabul cadrà‘, lei rispose. Ma non appena ha messo la borsa vicino alla scrivania quando il suo capo l’ha affrontata: “Vai a dire a tutte le donne di andare a casaMaari obbedisce, va di stanza in stanza e dice al personale di andarsene immediatamente, ma quando il suo manager le dice di andare a casa, lei rifiuta.Finché i miei colleghi uomini rimarranno e lavoreranno, lo farò anch’io“, come dici. READ Anne Hidalgo invita la sinistra a salvarsi Dovresti sapere che Maari è un alto funzionario con un impressionante curriculum militare. Alla fine, il suo capo ha accettato con riluttanza e ha continuato a lavorare a fianco dei suoi colleghi maschi. Ma più passava la giornata, più i rapporti sui talebani che entravano a Kabul diventavano impossibili da ignorare. Il capo di Maari decide di chiudere le porte del ministero e rimandare tutti a casa. Mai restituito.

Le persone corrono come polli decapitati

fuoco A casa è successo anche a Khatera. L’insegnante di geografia, quando è stata annunciata la notizia dell’attentato a Kabul, è stata interrotta dal preside: tutti i suoi studenti sono dovuti tornare a casa. Ha anche inviato la sua storia alla BBC. Ecco alcuni estratti. Quando la sua mente raggiunse la stazione degli autobus, vide persone che correvano, portando bagagli e bambini. Il traffico è fermo. La situazione è disordinata. “Tutti sonoSargardianounLei scrive Quella parola significa.Perduto“.”È come il giorno del giudizio qui. È il peggior incubo‘, aggiunge.





3 foto











© AFP o suoi licenziatari



La maggior parte delle donne aspetta a casa…

Protesta delle donne: l’Afghanistan è ferito. protesta”

“L’Afghanistan è stato colpito. È fatto a pezziSta pensando. Una sera ho chiamato degli amici. “protoni”, lei scrive. ilSabato 4 settembre 2021, diverse donne hanno manifestato a Kabul per i loro diritti, sperando nell’aiuto della comunità internazionale. Poi le forze di sicurezza hanno deciso di disperderli, anche se hanno percorso solo una breve distanza. “Ce ne sono molti. Girano intorno a noi. Diciamo loro che stiamo protestando pacificamente, ma prima di rendercene conto siamo bloccati in un muro e ci sparano addosso gas lacrimogenisingolo spiega.

“Non ho paura della tua arma”

Lunedì 6 settembre i talebani hanno annunciato di aver preso “completamente” il controllo della valle del PanjshirLa resistenza è stata organizzata da quando i talebani hanno preso il potere. Questa volta, Waheeda ha deciso di protestare, accompagnata da sua cognata e sei dei suoi amici maschi. Chiede un cessate il fuoco. lei Poi incontra un gruppo di soldati talebani con i Kalashnikov. Qualcuno le si avvicina e le dice minaccioso:Faresti meglio ad andare a casa e pranzare “. “Non ho paura della tua pistola. Posso discutere con te su qualsiasi argomento. E non torno a casa per cucinaresingola reazione. ►►► Leggi anche: Talebani in Afghanistan: “Democrazia con le donne, non senza di loro” a fine estate, La situazione è critica in Afghanistan. Le donne non possono più lavorare e i bambini non possono più studiare.





3 foto











© Tutti i diritti riservati



Accedi al registro e vai a casa

All’inizio di settembre, il governo ha deciso che i bambini della scuola primaria avrebbero continuato la loro istruzione in classi dello stesso sesso. Si chiama Khater, il professore di geografia di cui abbiamo parlato sopra. Sempre nei suoi appunti inviati alla BBC, Lei spiega che è pieno di eccitazione. Da leggere anche: “Scuole segrete” per ragazze in Afghanistan: continuare a imparare nonostante il divieto dei talebani Al suo ritorno, viene immediatamente convocata nell’ufficio del preside. Ci sono tutti i suoi compagni di squadra. Chiede loro di firmare il verbale e poi di tornare a casa. “L’Emirato Islamico dell’Afghanistan impedisce ancora alle donne di lavorare, spiega il regista. Sulla via del ritorno si ferma davanti alla classe in cui insegna da 10 anni. Dice ai ragazzi che tornerà un giorno, ma non riesce a trattenere le lacrime.

Zala ha sostituito i suoi jeans attillati con un hijab

I giorni passano e la situazione migliora un po’. Zala (non è il suo vero nome) è nata dopo l’invasione americana dell’Afghanistan. Ha studiato scienze politiche e giurisprudenza in una prestigiosa università. Scrive anche alla BBC, da metà agosto, ha promesso di evacuare. Mentre si trovava sul suolo afghano, ha dovuto cambiare il suo stile di abbigliamento per conformarsi alle regole del regime talebano. Quindi, questa adolescente appassionata di moda ha dovuto sostituire i suoi jeans attillati, le giacche colorate e le sciarpe con un semplice hijab nero. “Non ero abituato a indossare qualcosa del genere“, come dici.

Circostanze che sono cambiate parecchio

Al momento, le circostanze della donna sono cambiate poco. Nella maggior parte delle province, compresa la capitale, Kabul, era Alle ragazze è ancora vietato andare al liceo Le donne sono ancora escluse dai loro posti di lavoro. I loro posti di lavoro sono sempre vacanti o occupati da uomini. Per quanto riguarda gli altri, alcuni hanno visto un miglioramento della loro situazione, altri sono peggiorati: Maari, ex dipendente del ministero, è riuscita a lasciare Kabul e vivere in un luogo sconosciuto. Zala, la giovane laureata, aspetta ancora di essere evacuata. Cominciò a pensare che avrebbe potuto non andarsene mai. Khatera, l’insegnante, è seduta a casa al freddo e sogna di tornare a scuola. Mahira, la dottoressa, ha recentemente ricevuto una proposta di matrimonio da qualcuno con legami talebani. Non vuole sposarlo. Infine, Waheeda è determinata a continuare a essere la voce delle donne afghane.