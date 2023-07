“Fallimento strategico”: la guerra in Ucraina sta avendo effetti “devastanti” su Vladimir Putin, afferma il direttore della CIA

Il direttore della CIA ha detto sabato che la guerra in Ucraina sta avendo un effetto “devastante” su Vladimir Putin, creando una straordinaria “opportunità” per l’agenzia di intelligence.

Ha visto la guerra come un “fallimento strategico” per Mosca, poiché ha messo in luce le debolezze militari della Russia, ha inferto un duro colpo alla sua economia e ha incoraggiato l’espansione e il rafforzamento della NATO.

“Il malcontento per la guerra continuerà a erodere la leadership russa… Questo risentimento crea per noi della CIA un’opportunità irripetibile”. Notate il signor Burns.

“Non lo lasceremo passare”Ha aggiunto che la CIA ha recentemente pubblicato un messaggio su Telegram che mostra ai russi come accedere all’agenzia statunitense tramite il dark web.