Potere immutato ma più indipendenza

Con il passaggio all’impianto elettrico, anche i professionisti del tuning dovrebbero rivedere la loro versione. Attaccando la Mercedes-AMG EQS53, Brabus si è concentrato sull’aerodinamica e sull’autonomia, non sulla potenza.



Brabus, uno dei principali attori nel panorama del tuning Mercedes, è noto per la sua disponibilità ad aumentare la potenza di alcuni modelli a 800 o 900 CV. Ma questo era prima di passare all’elettricità. Attualmente pochi installatori si sono cimentati nel campo della regolazione della potenza dei motori elettrici.

Configurarli su base EQS non è la loro prima proposta elettrica, poiché esiste già un software per EQC. Ma è limitato a uno spoiler posteriore e un set di cerchi. Sull’EQS, il software è un po’ più avanzato e assume la base più forte della famiglia: l’AMG EQS53. Come accennato, non sono previste modifiche meccaniche. Troviamo quindi due motori elettrici da 484 kW/658 CV e una batteria da 107,8 kWh. Ma l’autonomia deve farsi avanti, anche se nessun numero è stato annunciato ufficialmente.

Leggi anche

Video test – Smart # 1 Brabus: la prima compatta elettrica veramente sportiva?

L’aerodinamica sostituisce la potenza

Brabus, infatti, ha lavorato principalmente sull’aerodinamica. Un argomento che è stato a lungo padroneggiato dagli specialisti di Bottrop. Ricordiamo che negli anni ’80 la loro preparazione su base Mercedes Classe E W124 abbassava il Cx da 0,29 a 0,26.

Qui, Brabus dichiara un miglioramento del cadmio di circa il 7% e allo stesso modo un aumento del 7% della resistenza tra 100 e 140 km/h rispetto all’EQS standard. Guadagno comprensibile con i cerchi tipo “Platinum Edition” quasi pieni, non con i cerchi montati su vettura mostrati nelle foto ufficiali… Oltre ai vari accessori aerodinamici in carbonio (lama anteriore, minigonne, deflettori davanti al passaruota, diffusore, spoiler, ecc.), una delle azioni più efficaci è l’abbassamento della carrozzeria. Le sospensioni sono state così abbassate di 15 mm all’anteriore e di 20 mm al posteriore.

Se completiamo il programma aerodinamico e la ciclistica con la personalizzazione dell’abitacolo e la finitura opaca, l’auto presentata vede il suo prezzo arrivare a 251.654 euro, tasse escluse. Questo è quasi il doppio rispetto all’AMG EQS53 4Matic “di base” (nessuna opzione) …