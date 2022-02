Eva Longoria dévoile ses abdos de rêve en couverture d’un grand magazine

À 46 ans, Eva Longoria ne laisse personne indifférent. Dal 1 febbraio 2021, la star a partage un nouveau cliché d’elle dévoilant in silhouette de rêve. Ingrandisci.

Fidèle à ses habitudes, Eva Longoria nous laisse sans voix. Alors qu’elle a fait la couverture du magazine américain La salute delle donne, l’actrice âgée de 46 e un bluffé tout le monde. La ragione? Elle a pris la pose avec un crop top marron et un bas de bikini arancione. Une tenue qui dévoilait ses abdos de rêve et sa silhouette muscolare.

Une couverture que la star a partagé sur son compte Instagram ce 1er février 2022. En moins de 6 heures, plus de 90 000 personnes avaient aimé cette pubblicazione. En commentaires on pouvait lire : “Forte à l’intérieur et à l’extérieur”, “une femme sublime”, o encore “Wow tu es sublime”. En clair, c’est un carton plein.

Una donna sportiva

Pour obtenir une silhouette pareille, Eva Longoria a dévoilé son secret : du sport et une bonne alimentation. Elle partage très régulièrement sur son compte Instagram des photos ou vidéos de ses entraînements sportifs ainsi que des plats équilibrés qu’elle cuisine. Son profil Instagram est devenu une véritable source d’inspiration pour adopter une vie saine.

