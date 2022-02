Albert de Monaco: sa fille illégitime prend une décision surprenante

Après le “dry gennaio”, la détox digitale de février ? Jazmin Grace, nata dalla passione fugace entre Albert II et l’Américaine Tamara Rotolo, vient surprendre ses quelque 30.000 abonnés sur Instagram. La jeune femme de 29 ans a décidé de claquer la porte de réseau social… pour le moment.

Silenzio radiofonico

“Réseaux sociaux en pause pour février, et peut-être plus longtemps. Paix et amour tout le monde!”“, y at-elle écrit ce mardi 1er février, ne laissant qu’un seul et unique portrait sur sa page. Jusqu’ici Jazmin Grace Grimaldi y était très active, partageant volontiers les coulisses de sa vie à New York. qui est très Proche d’Alexandre Coste, 18 ans cet été, e avait notamment partagé la prima photo des quatre enfants d’Albert de Monaco riuniti dal figlio demi-frère sur la carte de voeux de fin d’année du prince et de Charlène.

Jazmin Grace devrait prochainement faire son apparition sur le grand écran dans “Il Chelsea Cowboy”, un film biografico realizzato da Ben Cookson. Porté di Alex Pettyfer e Poppy Delevingne, il racconto della storia di John Bidon, attore che ha avuto un legame con l’antica compagnia della rockstar David Bowie.