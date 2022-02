Victoria Beckham mange la même ha scelto tous les jours depuis 25 ans | Persone

Au cours d’une intervista per il podcast River Cafe Table 4, David Beckham è confié sur son amour pour la cuisine et la nourriture en général. Il a égallement évoqué les habitudes alimentaires de sa femme. “Je peux être très émotif parfois avec de la bonne nourriture et du vin. Si je mange quelque ha scelto d’excellent, je veux que tout le monde y goûte”, un confié l’ex-footballeur professionnel. “Malheureusement, je suis marié à quelqu’un qui mange toujours la même ha scelto depuis 25 ans. Depuis que je l’ai rencontrée, Victoria ne mange que du poisson grillé et des légumes à la vapeur.