La nostra separazione non è normale.

La musica ora svolge il ruolo di terapia per il cantante.

La rottura tra Shakira e Gerard Pique non smette mai di far parlare la gente. Dopo aver pubblicato un’esplicita canzone di vendetta in cui la cantante afferma che l’ex calciatore l’ha tradita e ha scambiato la sua Ferrari con una Twingo, è toccato all’atleta presentarsi al volante di una di queste vetture e condividere con orgoglio una nuova foto che lo ritrae . Compagno. Tuttavia, nessuno degli ex ha ancora parlato pubblicamente della loro separazione.

In effetti, Shakira ha recentemente rilasciato un’intervista alla TV messicana. Se era presente per promuovere l’uscita del suo nuovo album, dopo cinque anni di assenza, ha comunque toccato il tema della sua separazione da Gerard Pique. ” Sono pronto per il prossimo round. Spero che la vita mi mostri cosa devo affrontare. Sono rimasto in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. È difficile parlarne, soprattutto perché ci sto ancora passando, e sono sotto gli occhi del pubblico, e perché la nostra rottura non è naturale. Quindi è stato difficile, non solo per me, ma anche per i miei figli. Il calciatore e cantante, infatti, ha avuto due figli insieme, Milan, 9 anni, e Sasha, 7.

Per fortuna, Shakira ha spiegato che la musica l’ha aiutata in tutto questo. ” Una volta che hai lasciato la registrazione con Bizarrap (nota: l’artista che collabora con Shakira nella sua canzone di vendetta), tradito, triste e vuoto, devi sentire quello che devi sentire ma anche pensare. È il risultato del processo di lutto. Qualcuno avrebbe dovuto scattare una foto di come ho iniziato e concluso la sessione. È stato uno sbocco per la mia guarigione (…) Sono sempre stato emotivamente dipendente dagli uomini. Ora so di essere autosufficiente. Non avrei mai pensato che potesse accadere”.affascinato.

Il cantante ha concluso inviando una nuova pala al nuovo compagno Gerard Pique. " C'è un posto all'inferno riservato alle donne che non sopportano le altre donne. »