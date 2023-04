‘Ho visto la mia famiglia passare davanti ai miei occhi’: Grace abbandona “Koh Lanta” con sorpresa di tutti

la settimana scorsa, Koh Lanta: fuoco sacro Ha lasciato i suoi seguaci affamati. Al Consiglio degli Ambasciatori, Grace e Quentin, entrambi incollati alle loro pistole, vanno alla palla nera. Ma questa volta la fortuna non è stata dalla parte del carpentiere. Dopo l’annuncio della notizia del campo riunito, Quentin dovrà lasciare l’avventura. Ma il trailer del prossimo episodio di ko lanta Visualizza immagini che sfidano gli spettatori. Denis Brogniart parla di una situazione senza precedenti, mai riscontrata nei giochi di avventura.

Martedì sera, aprendo la puntata, TF1 mette fine al mistero. Una volta che Grace ha raggiunto il campo che era stato riunito”monetarioPer non stravolgere la storia:Per me, l’obiettivo era far saltare in aria Esteban o Anne-SophieHa detto prima che Quentin annunciasse la sua esclusione:Ero pronto per andare e uscire per ogni evenienzalui spiega. Ora sto solo aspettando la mia sentenza.“Davanti alla telecamera, l’uomo non può nascondere i suoi sentimenti. Ho infranto il mio sogno dando la mia parola ai rossi”, aggiunge.

Ma quando Denis Brogniart viene a prendere Quentin, Grace parla e capovolge la situazione. “Sono due giorni che penso agli ambasciatori. So che posso andare molto lontanolei ha iniziato. Quando ho visto la palla bianca, ho visto passare la mia famiglia. Gilles, per favore non incolpare me, ma mi manca la mia famiglia. Per favore, non incolpare me, ma mi manca la mia famiglia, non posso più.“

Per la prima volta nella storia ko lantaIl vincitore degli ambasciatori decide di abbandonare l’avventura e cedere il posto al perdente. Quentin, che torna così al gioco, è stupito. “Mi sento come se avessi delle molle sulle dita dei piedi mentre salgo in aria.“

“È una decisione ben ponderata.Grace aggiunge prima di rivolgersi alla persona di cui si sta espandendo l’avventura:Quentin, goditi la tua avventura. Sono felice di prendere il tuo posto. “

Se i Gialli comprendono la decisione di Grace, non nasconderanno il loro dolore per la situazione. Per Jill lo èProiettile di misericordia”. Secondo lui, la continuazione dell’avventura senza che il suo compagno sia promesso …

“Sto per vergognarmi”

Alla fine del primo test di immunità individuale, Clemens, il grande vincitore, ottiene l’immunità per il prossimo consiglio. Ultima arrivata, Julie se ne va, secondo lei, con voto contrario. “Sto per provare vergogna. Ho pensato: Cosa diavolo stai facendo qui? “

Al consiglio, Quentin suona la sua collana dell’immunità e Héléna decide di mantenere il suo Talismna e protegge Clémence vincendo il suo test di immunità. Tutto è stato giocato tra Tanya, Julie e Anne-Sophie. La partita è serrata ma è Anne-Sophie che viene finalmente eliminata dall’avventura. L’insegnante di Zumba dice a se stessa:Deluso“,”triste“e altri”una sorpresaPrima di partire decide di dare il suo voto nero – il primo della stagione – a Julie che potrà così votare due volte alla prossima seduta del consiglio.