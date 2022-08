Florent Bagni, malato di cancro: questa è l’ultima notizia, tutta nuova sulla sua salute!

I fan del cantante hanno potuto vedere per l’ultima volta Florent Bagni durante il gran finale di The Voice su TF1 lo scorso maggio. Tuttavia, sono stati anche in grado di trovarlo intorno alle 15:00 a France 2 nel miglior Vivement dimanche il 31 luglio 2022. L’opportunità di approfittare di Cantante di notizie di 60 anniChi soffre di cancro Aggiorna il suo stato attuale.

Diagnosi del cancro di Florent Bagni

Negli ultimi mesi, il canale televisivo francese ha cercato una soluzione per sfruttare al meglio lo spettacolo. Tuttavia, molte difficoltà hanno dovuto essere affrontate. Questa domenica, 31 luglio, Florent Bagni ha fatto un grande ritorno sul piccolo schermo nell’ambito del Vivement dimanche in France 2. Tuttavia, questo non è uno spettacolo nuovo. Il Michael Drucker Show è composto dai migliori e dai migliori momenti.

L’ospite aveva ricevuto il cantante lo scorso novembre. È entrato a far parte dello Studio Gabriel con la moglie Azucena e Calogero, il suo fedele assistente. Un uomo con cui ha lavorato al suo album L’Avenir. E così, solo pochi mesi dopo, a fine gennaio, il cantante 60enne ha annunciato la cattiva notizia. In effetti, in un video scioccante sui social network, l’ho catturato Soffre di cancro ai polmonicostringendolo a farlo annullare il suo tour.

Sessioni di chemioterapia estenuanti

Con uno spirito combattivo, disse comunque La sua presenza in The Voice Fino alla fine. E questo è prima che si dedichi al suo trattamento e Chemioterapia Che gli è costato tutti i capelli. I primi risultati sembrano promettenti. “Da un tumore delle dimensioni di un buon kiwi, sono andato da una nocciola dopo due farmacie”Cattura nelle colonne dei nostri colleghi caro lo scorso maggio. Poi Florent Bagni ha aggiunto: “Ora sto uscendo dal tunnel. Ho delle risposte che mi permettono di valutare meglio la situazione e loro rivivono alcune delle cose che ho perso un po’, ho raggiunto la mia età (…) Questo cancro in qualche modo mi ha svegliato su, ridefinendo il senso delle mie priorità.

Da allora, solo chi gli è vicino ha parlato con la stampa Rassicurare molti fan della sua salute. Nelle colonne di Nice Matin del 22 luglio, il suo amico, il famoso cantante Angon, disse: “Ricevo regolarmente notizie della sua salute. È di buon umore e ama molto i francesi”.

Florent Bagni “Caccia!”

Anche i testi del compositore di Big Blue Eric Serra vogliono essere rassicuranti. I due uomini che hanno avuto il cancro allo stesso tempo si ritroveranno In via di guarigione. Il 20 luglio 2022, sulle colonne de Le Parisien, La cattura di Eric Serra. “Con Florent abbiamo parlato molto. A noi è successo nello stesso momento. Non era affatto lo stesso cancro, ma abbiamo fatto sei sedute di chemioterapia, distanziate nello stesso intervallo. Dopo aver ammesso di rimanere spesso in contatto con Florent Bagni, il cantante ha dichiarato: “Florent è particolarmente positivo. (…) Ha le pesche!”.

Secondo articoli di rivista pubblicati il ​​15 luglio, Florent Bagni si era unito ai suoi possedimenti in Portogallo. E quello, per riposare dopo finale audio. Secondo la rivista, la cantante si reca poi a Parigi all’inizio di luglio per visite mediche approfondite. Anche se il trattamento lo ha reso stanco, continua a farlo Riacquistare pesoÈ di buon auspicio. L’artista sembra essere sulla buona strada per vincere La sua battaglia contro la malattia. Anche se Florent Bagni lo sapeva Tu dovrai Stai molto attento in questo momento.