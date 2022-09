Quando fu corteggiato dai demoni, Pascal Strwick fece la sua scelta

Il gol di Roberto Martinez vola via. L’anno scorso, il catalano ha ammesso di perseguire diversi profili binari per unirsi ai Red Devils. Tra questi, Pascal Struyck si è distinto in un’ottima posizione. Il difensore sinistro ha già un ottimo profilo per prendere il posto di un giocatore come Jan Vertonghen, ad esempio.

Per molto tempo il giocatore del Leeds ha lasciato qualche dubbio su di lui. La persona che è nata a Deurne ma è cresciuta nei Paesi Bassi ha ammesso di essere stata scelta per ESPN. “Se fossi scelto, sceglierei le arance”, ha detto in De Voetbalkantine. Dopo che Martinez lo prese in braccio, Strick ammise di essere ancora titubante. Ha anche chiesto la naturalizzazione belga. E che aveva un talento per le tracce leggermente sfocate. “C’è stato un tempo in cui non sapevo davvero cosa volevo fare. Poi ho pensato a tutto e ci ho pensato davvero. L’Olanda è stata finalmente la mia prima scelta”.

Già convocato per l’U17, il giocatore questa volta è stato selezionato per la prima volta da Louis van Gaal. Una vera chicca per il difensore 23enne. “significa molto per me”Ha aggiunto. “Questa è la mia prima volta in nazionale. L’addetto stampa è venuto da me dopo l’allenamento e mi ha detto la notizia. Il mio telefono era pieno di messaggi e mi sentivo come un bambino. È così bello essere in giro e ora spero di “Sono nella scelta finale. Se fossi nella scelta, sceglierei per l’Olanda”. È la mia prima scelta”.

E se no? Non c’è dubbio che il giocatore abbia fatto del suo paese di adozione una priorità. Calendario possibilità, l’Olanda affronterà i Devils a fine settembre.