La guerra in Ucraina: l’Europa paga 286 milioni di euro ogni giorno alla Russia per la sua dipendenza dagli idrocarburi, spiega Nicolas José, ricercatore del Royal Institute of Defense.

A quasi tre mesi e mezzo dall’inizio del conflitto in Ucraina c’è ancora una fine in vista. Il sostegno finanziario degli Stati Uniti e dell’Europa è enorme, soprattutto per quanto riguarda le consegne di armi, ma per quali implicazioni? Quanto alle sanzioni economiche contro la Russia, anche qui, anche se di portata eccezionale, non sembrano dare alcun risultato tangibile. Le notizie QR fanno il punto con Julien Beaumared, ricercatore in scienze politiche all’ULB e Nicholas José, ricercatore presso il Royal Defense Institute.

Vantaggio per la consegna delle armi

Julian Pomared spiega che le armi inviate dall’Occidente hanno contribuito notevolmente alla capacità di resistenza degli ucraini. Stessa nota a Nicolas José: “Senza la consegna di queste armi, gli ucraini non sarebbero in grado di mantenere le linee di difesa contro la portata dell’offensiva russa nel Donbass. Attualmente, la situazione sul campo sta cambiando solo leggermente per le due forze coinvolte. Va notato che gli ucraini si sono impegnati a Washington a non utilizzare queste armi a medio raggio direttamente sul territorio russo. E gli ucraini hanno interesse a onorare questo obbligo nei confronti di coloro che li aiutano indirettamente sul campo di battaglia“.

Sanzioni inefficaci?

La principale fonte di finanziamento della guerra è la nostra dipendenza energetica dalla Russia, spiega Nicolas José, Ricercatore presso il Royal Institute of Defense : “Per il solo petrolio, l’Europa paga alla Russia 286 milioni di euro al giorno. Il petrolio da solo rappresenta il 46% delle esportazioni russe. Questo è più o meno della metà del finanziamento dello stato russo. Di fronte a questa osservazione, l’Europa sta gradualmente lavorando per ridurre l’impatto sulla nostra popolazione. Se l’Europa riuscirà a rispettare il suo programma, ovvero tagliarsi fuori dal petrolio russo entro la fine dell’anno, ciò attaccherà in modo significativo le entrate finanziarie della Russia.S”.

L’Europa è troppo permissiva?

Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, le relazioni dell’Europa con la Russia erano in dubbio in più di un modo, come afferma Julien Beaumaride: “La Russia ha giocato in gran parte sulla dipendenza dell’Europa dal gas o sulla vicinanza ideologica con alcuni leader europei di destra o di estrema destra. In futuro, l’Europa dovrà riconsiderare la sua retorica“.