“Era così giovane, così imbarazzata, non ha detto nulla”: il racconto che conferma la presunta aggressione di Gérard Depardieu

In attesa della “motrice”, Depfer prende posto all’interno della carrozza. Depardieu è arrivato un po’ in ritardo. Michelle R. è stata collocata In mezzo alla folla, ma proprio accanto all’abitacolo, in modo da poter vedere all’interno. E ciò che quest’ultimo ricorderà per sempre viene mostrato fuori campo. Nonostante il passare del tempo, questo ricordo non è mai svanito, soprattutto da quando questa allegra donna di 72 anni ha continuato a raccontare questo incidente a chi le stava intorno.

“Le ho preso la mano, poi lui gliel’ha restituita, poi l’ho tirata fuori di nuovo, poi lui gliel’ha restituita.”

“In questo film abbiamo dovuto aspettare molto. Quindi Gérard Depardieu aspettava nel bistrot e arrivava sempre sul set con la faccia rossa, Lui ricorda Per la modifica Michelle R. Questa volta si sedette nella carrozza accanto a Emmanuel. Stavano aspettando l’inizio delle riprese. E l’ho visto farlo. Le passò la mano sotto la gonna e cercò di risalire lungo la coscia. Le prese la mano, poi gliela restituì, poi la tirò fuori di nuovo, poi gliela restituì. Sta ancora ridendo. Era così giovane e così imbarazzata. Non ha detto niente, sembrava molto timida. “Questa scena mi ha scioccato così tanto che non l’ho mai dimenticata.”

Post Facebook di Emmanuel DeBivre su Gérard Depardieu ©Facebook

Questa storia ci ricorda molte altre storie. Detto in forma anonima o pubblica Almeno quindici donne, a questo punto, accusano Gérard Depardieu degli stessi fatti, spesso compiuti con lo stesso modus operandi. Dal 2020 stella Valzer È stato persino accusato di sospetto stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnold. “Tutti quelli che hanno lavorato con Depardieu sanno che attacca le donne.” Lo ha detto l’attrice Anouk Greenberg alla rivista cervo, A metà ottobre soffre di A “Silenzio assordante” Dal mondo del cinema. Nel suo unico discorso pubblico… piattaforma dentro Le Figaro, Denunciato da Gérard Depardieu E “Esecuzione extragiudiziale” Organizzato da “Tribunale dei media” Osate martellare: “Non ho mai offeso una donna.” Interrogato, il suo consiglio non è stato seguito.

Un giorno di novembre 2023, Emmanuelle DeBivre saltò da un ponte nella Senna. È morta il 6 dicembre, una settimana dopo essere stata ricoverata in ospedale. Aveva 60 anni. Il giorno dopo, un caso Ulteriori indagini Progettato per l’attore. Titolo: “La caduta del Ghoul”. sugli schermi, “Sacra bestia” Il cinema francese è esposto in tutti i suoi eccessi e oscenità. Scene in visione in cui, soprattutto nella Corea del Nord, le donne vengono restituite al rango delle cose e ridono della loro condizione “fighe”, Il loro “cozze”, Immagina una bambina di 10 anni a cui piace andare a cavallo.

Non si può dire che l’ex attrice si sia suicidata a causa di questa storia. Le ragioni, come spesso accade con i suicidi, non possono essere comprese. Soprattutto perché le circostanze della sua morte non sono ancora chiare. Ciò ha spinto la Procura di Parigi ad aprire un’indagine Versare “Ricerca sulle cause di morte”..

Ma lo scontro del suo tragico finale, le rivelazioni su Gérard Depardieu e la riesumazione di un post su Facebook del giugno 2019, in cui Emmanuelle DeBivre raccontava, in assoluto silenzio, l’aggressione che l’attore avrebbe subito – “IL Sacra bestia Si è concesso un sacco di cose durante questo servizio fotografico… sfruttando la privacy all’interno del camper. “La sua grande zampa si infila sotto la mia gonna, dovrebbe farmi sentire meglio… io, non posso permettermi di farlo.” È abbastanza vertiginoso da spazzarlo via. I media si occupano della sua storia, in Francia ma non solo. In tutto il mondo, all’apice della fama di Depardieu. Tanto che in un post pubblicato su Instagram il 13 dicembre ha denunciato la sorella A “Recupero […] Insopportabile”.

Emmanuelle Debever e Gérard Depardieu nel film Danton ©Solo per uso editoriale. Non c’è marketing o copertine di libri. Questo è un volantino distribuito pubblicamente. Solo diritti di accesso, nessuna licenza di copyright fornita.

Flashback incredibile

Questa collisione, anche se accidentale, mette in luce la storia di Emmanuel DeBivre, ma soprattutto rafforza il forte senso di omertà che prevarrà attorno a Gérard Depardieu nel corso della sua carriera. Perché questa scena in realtà risale a… quarantuno anni fa. Sarà il più antico conosciuto. Questo sorprendente flashback rivela soprattutto che sono passati quattro decenni da quando le donne non subivano attacchi da parte della star internazionale del cinema francese. Nei suoi commenti al post su Facebook in cui rivelava il suo attacco, DeBever ha aggiunto: “Non ne ho parlato. Solo ai miei amici più cari e al mio agente. Non mi sono offeso per il suo comportamento inappropriato. Sapevo, e lo sentivo, istintivamente, che non sarebbe stato facile andare in tournée con lui. Si aspettava tutto, quindi l’ho messo al suo posto e ovviamente se l’è cavata lui.” “È molto brutto.”

Emmanuelle DeBivre sembra aver realizzato con dolorosa chiarezza i pericoli di questa professione, dove un certo settore del cinema può tollerare la violenza sessuale, dove prevalgono uomini autorevoli e dove la misoginia è naturale come respirare. Molto prima del movimento MeToo, il movimento per la libertà di espressione delle donne portava alcune persone a censurarsi, o a trattenersi, per paura di ripercussioni o per vera consapevolezza. Questo telescopio fa finalmente luce su una parte della vita di Emmanuelle DeBivre, che non fotografa dal 1989 ma pubblica regolarmente ricordi di quella vita sul suo account Facebook. Ricordi che sembravano imperituri.

Nawras Avevo appena iniziato ed ero completamente appassionata della mia carriera di attrice

Nell’estate del 1981 aveva appena compiuto 18 anni. Davanti alla telecamera di Jean-Claude Brissot, ha interpretato Isabelle, una giovane ragazza paralizzata che vive con il padre di un serial killer, interpretato da Bruno Kremer. “Grande ruolo” Si è congratulata con se stessa. Girare vicino a Lodef (Hérault), nel caldo d’agosto, è stato faticoso. Dovevi scalare la montagna con attrezzature pesanti sulle gambe. Tuttavia, il fantastico scenario alla fine si affaccia sul Lago Salago. Ha scritto di Briso, condannato per molestie sessuali nel 2005, su Facebook: “Vorrei che mi guidasse con più gentilezza. All’inizio ero molto appassionata della mia carriera di attrice. Non si è mai comportato male con me. Dopo essere stato accusato e poi condannato per molestie sessuali, si perdeva nelle sue fantasie e fantasie. “Purtroppo pagherai un prezzo alto. Quello che dico: un’attrice dovrebbe saper dire di no e imporsi dei limiti.”

“L’arte della gioia”

Quattro anni fa, ha risposto a qualcuno che le aveva chiesto sotto uno dei suoi post su Facebook: “Stai ancora filmando Emmanuel?” : “NO. Senza alcuna frustrazione. Invece scrivo e disegno. Ma se mi offrissero un ruolo interessante, direi di sì”. Ventitré anni fa, Emmanuelle DeBivre posò per l’obiettivo di John Frost, con un caschetto da ragazzo. Aveva 23 anni. Quando pubblica questa foto sul suo account Facebook, è accompagnata da questo messaggio: “Capelli corti. Pessima idea, i registi preferiscono i capelli lunghi…”

Poi Emmanuelle DeBivre ha fatto qualcos’altro nella sua vita. Ha sposato Henry Gomez, che ha annunciato la sua morte sul suo taccuino lancio. Amava la danza classica, Pina Bausch, Boris Vian, Chopin e Barbara ridevano degli schizzi di Blanche Jardin. Amava il suo gatto. Era riconoscente L’arte della gioia, un libro scritto dall’anarchica, femminista e attivista della resistenza Giulliarda Sapienza. Ho dipinto con acquerelli che ho descritto come “stile ingenuo”. Da giovane è stata fotografata da Jean-Baptiste Mondino per la rivista La rivista Vogue. Erano i primi anni ’80, quando la gente faceva notare che somigliava alla cantante France Gall, anche se lei stessa non era consapevole della sua evidente bellezza. Quindi la giovane partì per la settima arte. Una carriera che sembrava molto promettente.