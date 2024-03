Kate Middleton: cosa sappiamo della salute della principessa del Galles

Anche se la foto ufficiale modificata della principessa Kate non ha messo a tacere le speculazioni, ecco cosa sappiamo sulla salute della principessa del Galles, che ha subito un intervento chirurgico a gennaio a Londra.

Operazione addominale Lo ha annunciato in un comunicato stampa diffuso da Kensington Palace il 17 gennaio "La Principessa del Galles è stata ricoverata ieri in una clinica di Londra per un intervento chirurgico addominale elettivo.". Il palazzo non ha fornito altri dettagli che trasmettano il "desiderio" della principessa. "Le loro informazioni mediche personali devono rimanere private.". "L'operazione ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni."Specifica. Di fronte alle domande, trasmise l'informazione ai giornalisti reali britannici che non si trattava di cancro.



Lungo periodo di recupero Il 29 gennaio, il Palazzo ha annunciato che Kate, 42 anni, era stata dimessa dall'ospedale "È tornata a casa a Windsor."West London, senza specificare quando è avvenuto questo ritorno segreto. La principessa che non si vede in pubblico da Natale "Fare buoni progressi"Si riferisce a questo secondo comunicato stampa. Mentre era ricoverato in ospedale, il palazzo lo ha chiarito "Sulla base degli attuali consigli medici, è improbabile che (la principessa) ritorni ai suoi doveri pubblici prima di Pasqua."Cioè un periodo di recupero non inferiore a due mesi e mezzo.

Annullando la visita ufficiale di William in Italia, la cerimonia dei BAFTA, la celebrazione annuale del Commonwealth, il giorno di San Davide all'inizio di marzo o il giorno di San Patrizio a fine marzo, la popolarissima principessa abbandona tutti i suoi obblighi.

Ma secondo i media britannici, Kate ha lasciato Windsor per trascorrere alcuni giorni durante le vacanze scolastiche di febbraio con il marito e i figli, George, Charlotte e Louis, a Sandringham nel Norfolk (est del paese), dove risiede la coppia. Leggi anche Ore dopo le scuse di Kate, il principe William arriva all'Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day

L'assenza si meraviglia Nell'era dei social network, il silenzio sui motivi della sua operazione e questa lunga assenza, durante la quale la principessa rimane invisibile, generano un'ondata di speculazioni. Se lo chiedono anche i tabloid, da sempre tanto favorevoli a Kate. L'8 febbraio, durante il suo primo impegno pubblico dopo l'operazione, il principe William si limitò a ringraziare il pubblico per il sostegno, in un momento in cui anche suo padre, il re Carlo III, era in cura per un cancro. Il 27 febbraio, Guglielmo annullò all'ultimo minuto la sua partecipazione a una cerimonia commemorativa per il suo padrino, re Costantino di Grecia, al Castello di Windsor, "per motivi personali".