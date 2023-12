Come fai a prenderti un anno libero senza spendere una fortuna?

Sono finiti i giorni in cui eravamo limitati a un orario predeterminato per i dipendenti pubblici, lavorando 8 ore al giorno senza fare molte domande. Il mondo del lavoro è cambiato molto e le nuove generazioni ora rifiutano di lasciare che sia il lavoro a dettare le loro scelte. La crisi del Covid ha rafforzato questa libertà dal lavoro frenetico: non si tratta più di andare fisicamente in ufficio 5 giorni a settimana, il lavoro a distanza è diventato la norma e anche lavorare a distanza dal luogo di vacanza è essenziale. Se questi nuovi codici cominciano ad essere gradualmente accettati in tutte le aziende, la questione del numero di ferie non cambia sostanzialmente.

In Belgio, i lavoratori a tempo pieno beneficiano in genere di quattro settimane di ferie all’anno. Quattro settimane all’anno o 1,6 giorni di ferie al mese. Per alcuni, questo chiaramente non è sufficiente ed è un vero grattacapo per adattarsi alle proprie giornate e godersele davvero. Recentemente ti abbiamo rivelato quanto ti occorre per poter smettere completamente di lavorare e vivere correttamente. Ma anche se gli importi sembrano inverosimili, la questione del congedo sabbatico tormenta molte persone. In media, secondo un sondaggio condotto da Tempo-Team, 4 dipendenti su 10 aspirano a prendersi una pausa dalla carriera per almeno qualche mese. Il 68% degli under 34 vuole esplorare il mondo mentre il 39% vorrebbe avere più tempo libero per accudire i propri figli. Tra le persone di età compresa tra 35 e 54 anni, le percentuali sono rispettivamente del 47% e del 23%. Oltre i 55 anni, il 40% di loro sogna un viaggio. Ma, anche se lo sognano, i belgi raramente corrono rischi.

Un sogno irraggiungibile?

Quindi, cosa dovresti fare se vuoi viaggiare per il mondo come famiglia con bambini piccoli o se vuoi semplicemente prenderti una pausa per concentrarti meglio? Qualunque sia il motivo, stai solo sognando di togliere il piede dall’acceleratore. In Belgio non si parla più di congedo sostanziale, abolito qualche anno fa, ma di congedo non retribuito. Ciò significa che non hai alcun reddito durante il congedo, né benefici illegali legati alla tua professione. Infatti, se il tuo datore di lavoro ti concede il permesso di prenderti qualche mese di ferie, dovrai rinunciare non solo allo stipendio, ma anche a tutti i benefici.

In effetti, un anno sabbatico non può essere determinato dall’oggi al domani. Dovrai anticiparlo il più possibile se vuoi essere finanziariamente calmo durante questo periodo. Gli esperti consigliano di preparare questa vacanza con almeno due anni di anticipo e di pianificarla con molta attenzione: elenca prima tutte le spese degli ultimi anni. Distinguere tra spese essenziali e non essenziali, ma anche tra spese fisse e quelle che possono scomparire durante il congedo non retribuito (se prevedi di affittare la tua casa durante un anno sabbatico, ad esempio).

Bilancio molto accurato

Una volta stabilito il finanziamento per l’anno sabbatico che intendi programmare, è importante anche avere una piccola riserva per affrontare i momenti difficili. In generale, si consiglia di destinare circa il 10-20% del budget. Tuttavia è impossibile fare un budget molto preciso e questo viene fatto caso per caso perché tutto dipende dal progetto che abbiamo. Per i viaggiatori, dipenderà dal paese in cui desideri stabilirti, ma anche dal tipo di vacanza che intendi fare. Ovviamente il budget non sarà lo stesso se viaggi con lo zaino in spalla o se devi programmare di affittare una stanza d’albergo ogni sera. Come avrete capito, un anno sabbatico non si improvvisa. E se invidi il tuo vicino che ha rinunciato a tutto per vivere sotto le palme da cocco, dì a te stesso che probabilmente ha messo in pausa la sua vita per due anni per realizzare il suo sogno.

