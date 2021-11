La sua fiducia critica in una relazione impossibile con Stefan…

Mentre la vita amorosa di Sophie Davant continua a sollevare una sfilza di domande, l’ospite di Today accetta di fare alcune scoperte sull’argomento. Su invito di Didier Barbelivien nella sua presentazione dimmi cosa canti In Europa 1, la bella bionda ha colto l’occasione per parlare di una storia d’amore molto speciale. obiezione Quindi torna per te su questo annuncio sul mistero Stefan.

Sophie Davant: quando La bella bionda parla di amore “impossibile”

cuore da prendere?

Volto importante del mondo audiovisivo francese, Sophie Davant può vantare una carriera molto gratificante. Dopo aver partecipato a innumerevoli spettacoli nel corso degli anni, oggi è lei al timone dello spettacolo. Affare chiuso È un successo ogni giorno in Francia 2. In effetti, dall’emergere di questo concetto, il pubblico ha ampiamente superato le aspettative del canale e le aspettative del presentatore stesso. Sophie Davant, da vero tuttofare, moltiplica i progetti e vive di tutto ciò che fa, come scrivere un libro o dirigere la sua rivista. S.

Tuttavia, se Sophie Davant ha tutte le ragioni per essere felice dal punto di vista lavorativo, allora la sua vita amorosa solleva molte domande. Dopo diversi anni di matrimonio con il giornalista Pierre il seguenteIl suo divorzio è stato davvero un momento difficile. Anche se ha cercato di rimettere insieme i pezzi per molto tempo, aveva ancora bisogno di chiarire che questa storia era sicuramente un ricordo del passato. Una volta accettato questo fatto, troverai la forza per andare avanti in qualcosa di nuovo una storia L’amore tra le braccia dello scrittore Eric Orsina. Anche lì, però, la delusione è stata così grande che le due star si separano. Dal 2013, questo è stato il grande mistero sul meraviglioso stato d’amore di cinquanta cose.

confessione inquietante

Ad ogni modo, se alcuni pensano che Sophie Davant sia una di loro, allora non è così suono Non è più così, come lei stessa ha affermato lo scorso luglio. presente in un gruppo Grande errore in estateLa padrona di casa ha già indicato di non avere più il cuore. Presentatore Christophe Beaugrand Le fece notare che c’erano un bel po’ di bei ragazzi in giro e le chiese se stava ancora cercando l’amore. La sua risposta sarà molto chiara: « Bah No, questo è! ». Un modo per rivelare che finalmente scoprirà il compagno perfetto.

Tuttavia, Sophie Davant non ha mai rivelato il nome del suo compagno, sebbene ci siano molte voci a riguardo. In molti infatti gli hanno ormai prestato una relazione continuativa con il suo ex compagno di classe, ma anche il suo amico William Limerge. due stelle Telematin Si sono incontrati negli ultimi mesi Oggi Per scoprire una bellissima storia d’amore. Informazioni che, tuttavia, al momento non sono né confermate né smentite dai principali stakeholder. Tuttavia, il fatto sembra solido, La conduttrice di France 2 è un’eterna amante perché lo conferma davanti a Didier Barbelivian il 31 ottobre scorso. In effetti, questa clip sulla tavolozza di Europe 1 è stata per lei un’occasione per fare alcune rivelazioni croccanti. obiezione Ti spiega tutto.

amore impossibile

Durante questo incontro con gli ascoltatori, Sophie Davant ha già accettato di ammettere di essere innamorata da molto tempo di uno dei suoi insegnanti: Il suo nome era Stefano. Prima di aggiungere: “Ero molto affezionato all’insegnante di storia. La cosa davvero impossibile! ». Infatti, la madre di Nicholas e Valentine si rende conto che in quel momento il suo cuore batteva forte con uomini molto più grandi di lei. Le storie che ovviamente non vanno oltre, ma sembrano lasciarle un ricordo emotivo dell’adolescente che era.

Dopo molti anni, Sophie Davant ha comunque accettato di ammettere che la sua vita sarebbe sempre stata così “Un formidabile amante.” In un’intervista con i nostri colleghi della rivista Télé Loisirs qualche mese fa, il presentatore di France Télévisions ha confermato che questa sensazione aveva un talento che trasmetteva: “Non sono mai stato meglio nella mia vita che essere innamorato. Sono un grande amante. Amo le storie d’amore, adoro la coppia e non è escluso che un giorno mi sposerò”. Una donna per la quale il romanticismo sembra elevarsi al livello dell’arte, in cui sembra trovare la felicità fiorire in un rapporto. Tuttavia, questo è un argomento su cui è molto conservatrice quando si tratta di rivelare il nome del suo partner. Modo per sottolineare che per vivere felici, è meglio vivere nascosti!