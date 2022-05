Il contenuto suggerito da Blauw en Zwart era molto simile alla vittoria su Anversa. La differenza è l’azione in solitaria di Buchanan, che ha ingannato Botties con un po’ di fortuna. Questa domenica, non hanno mostrato la stessa efficienza, nonostante il momento clou di 25 minuti. “Nelle Qualificazioni Champions, devi mantenere zero punti dietro ed essere efficiente segnando le tue occasioni, Pentole Simon Mignolet. È vero, questa parte è simile alla parte contro Anversa. Penso che i prossimi incontri saranno simili”, ha detto.

Ovviamente gli aspetti positivi sono che il popolo del Brugge non viene mai sconfitto dai primi quattro e rimane vicino ai 300 minuti senza fare soldi, anche se le nove vittorie consecutive sono terminate. “Penso che entrambe le squadre volessero vincere e ognuno avesse le sue possibilità. Il risultato alla fine è stato giusto. È stato un playoff per i campioni, con duelli, gioco tattico e tanta intensità. Senza che fosse una bella partita. Volevamo i tre punti con il sindacato spaccato, ma non è un brutto risultato”.

Tanto più che Simon Mignolet ha dovuto tirare fuori tutti gli stop, soprattutto nel colpo da oltre 50 metri di Wesley Hoedt, prima dell’intervallo. “Fortunatamente vedo cosa sta facendo. Quando è corso ho capito che da lì avrebbe tirato. Ho gestito molto bene la situazione scattando verso la mia porta. È stata una procedura per la quale mi sono esercitato durante la settimana, ma ovviamente è ancora diversa nella partita. Quando vedi dove va di più la palla, lei era in un’ottima posizione”.