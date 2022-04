Emmanuel Macron et Marine Le Pen si qualificano per il secondo tour, Mélenchon troisième

Senza grande sorpresa, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sono qualificati per il secondo tour de l’élection presidetielle qui se déroulera d’ici deux semaines.

Quelque 48,7 milioni di euro in francese è stato chiesto alle urne del giorno 10 aprile 2022 per il primo tour de l’élection présidenelle. Gli uffici di voto ont ouvert partout en France entre 8 heures et 19 heures et jusqu’à 20 heures dans les grandes villes. Douze candidats se presentaient lors de ce premier tour.







Et, sans grande sorpresa, come en 2017, il presidente sortant Emmanuel Macron s’est largement qualifié pour le second tour de la présidentelle dimanche, avec un punteggio de 27,6% à 29,7% des suffrages exprimés, avanti la RN Marine Le Pen, entre 23.5% et 24.7%, selon les prime estimations des instituts de sondage à 20H00.

Donné troisième, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon se situe entre 19,8 et 20.8%, devant Eric Zemmour (Reconquête!), entre 6.5% et 7.1%, l’écologiste Yannick Jadot tra 4,4 % et 5% et la candidato LR Valérie Pécresse tra 4,3% e 5%.

La droite LR et le Parti socialiste ont connu leurs plus bas historiques lors d’une élection présidenelle, la socialiste Anne Hidalgo recueillant environ 2% des voix au premier tour, tandis que Valérie Pécresse avoisine les. 5% ou

Tous les autres candidats seraient sous la barre des 5%: l’iconoclaste Jean Lassalle (2%-3,3%), le communiste Fabien Roussel (2%-2,7%), le souverainiste Nicolas Dupont-Aignant (1, 8%-2 ,3%). Les trotskystes Philippe Poutou et Nathalie Arthaud fermentano la marca con 0,5% e 1% di voix.

Lors de ce premier tour, l’abstention devrait se situer entre 25% et 26.5% selon les premières estimations des instituts de sondage, soit un niveau plus importante qu’en 2017 (22,23%), mais sans atteindre le record de 2002 de 28,4%.

Les estimations ont été fournies par les instituts suivants: l’Ifop (pour TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio), Ipsos Sopra-Steria (FranceTv/RadioFrance/LeParisien/LCP/RFI), Elabe (BFMTV/RMC/L SFR), Harris Interactive (RTL/M6) e OpinionWay per CNews/Europe1.