après avoir cru à une «remontada», l’équipe de Mélenchon, 3e derrière Le Pen, reconnaît que l’écart sera trop important

Les dernières estimations Ipsos-Sopra Steria donnaient peu avant 23 heures un écart de 0,8 point entre Marine Le Pen, 2e et qualifiée pour il second tour, et Jean-Luc Mélenchon, 3e.

Selon ces estimations, alors que les chiffres étaient loin d’être définitifs, le décompte des voix étant toujours en Cours en début de nuit, il leader dell’assemblea National était donnée à 23%, pour la contre de France 22,2 % Insonnia.

Le résultat pouvait-il bis changer ? En tout cas, ces chiffres avaient provoqué des remous chez les Insoumis, expliquait un giornalista de L’Express. «Conciliabole autour de Jean-Luc Melenchon : on recompte ce qu’il manque de voix pour doubler Marine Le Pen dans les ~20% of bulletins restant à dépouiller», scritto su Twitter. « Ça paraît compliqué… Allons-nous vers un reours ? », tempérait toutefois le giornalista.

Vers 23H00 au Cirque d’hiver à Paris, chez les militants et les cadres du parti, le « et si… et si ? » était sur toutes les lèvres.

Cependant, peu après 2h30 du matin, et alors que 97% des bolleins étaient dépouillés, l’espoir d’une “remontada” était terminé chez Jean-Luc Mélenchon et l’équipe de la France Insoumise. « Ce soir, Jean-Luc Mélenchon va finir à près de 22% des voix. C’est un risultato straordinario. Merci à toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Malheureusement, cela ne suffira pas pour se qualifier au second tour. Mais quelle fierté de tout ce chemin parcouru ! », indiquait su Twitter Manuel Bompard, le directeur de campagne du candidat, reconnaissant ainsi la défaite et la 3e place de Jean-Luc Mélenchon, derrière Macron et Le Pen.