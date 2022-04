Presidente 2022: tour di Jean-Luc Mélenchon au 2e? Visualizza i risultati in diretta

Des million de Français ont déjà exprimé leur préférence alors que le premier tour de l’elezione presidenziale 2022 se déroule ce dimanche. Se qualificatore pour le second tour, c’est quasi une certitude pour Emanuele Macron et Marine Le Penqui apparaissent toujours comme les favoris du premier tour ce dimanche, selon les sondages avant le scrutin.







Mais se qualifier pour le second tour reste aussi un espoir pour Jean-Luc Mélenchon, en bonne dynamique en cette fin de campagne. Il veut croire à un «trou de souris» qui lui permettrait de se hisser en finale. Si l’hypothèse de la qualifica du candidat Insoumis paraît peu probable aux sondeurs, elle n’est pas non plus totalement écartée.

Pour les autres candidati (Valerie Pécress pour Les Républicains, la maire socialiste de Paris Anna Hidalgo, Eric Zemmour pour Reconquête, l’écoologiste Yannick Jadot…), le score de ce dimanche devra surtout servir à prendre date pour l’avenir. Car après la présidentelle, le paysage politique français sera bouleversé par la recomposition du champ partisan. Le big bang entamé en 2017 n’est pas près de s’achever.







Quels candidats seront au 2e tour du scrutin le 24 aprile? Mélenchon en sera-t-il? Les premiers résultats seront communiqués par la rédaction du Soir dans le direct ci-dessous dès qu’ils seront connus. Retrouvez les dernières informazioni sulla presidente francese sur www.lesoir.be.